Türkiye Finans’tan ekonomiye 100 milyon dolarlık kaynak

Türkiye Finans, ülke ekonomisine sunduğu finansman desteğini artırmaya devam ediyor. Üçüncü çeyrek itibarıyla nakdi ve gayri nakdi fonlarla ekonomiye 100 milyar liraya yakın katkı sağlayan kurum, Saudi Exim Bank ile bir finansman anlaşması imzalayarak Suudi Arabistan ile üretim ve ihracat yapan Türk firmalarına uygun koşullarla murabaha finansmanı sunacak. Anlaşma çerçevesinde Türkiye Finans, 2023 yılı içerisinde 100 milyon dolar tutarında finansman desteği sağlamayı hedefliyor. Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam, "Amacımız üretimin ve ticaretin içinde olan firmaların finansman ve nakit yönetimi ihtiyaçlarında duydukları desteği sağlamak. Özellikle ihracat ve ithalat yapan, üretim ve ticaretin içinde olan müşterilerimizin finansal anlamda ihtiyaçlarını hızlıca karşılamak amacıyla uygun maliyetli finansman seçenekleri ve kaynaklar bulmak noktasında çalışmalar gerçekleştiriyoruz" dedi.