Türkiye Hayat Emeklilik fon getirisinde birinci

TÜRKİYE Hayat Emeklilik, büyümeye ve fon getirileriyle liderliğini güçlendirmeye devam ediyor. Sektörde VGA-Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu, son 1 ayda yüzde 9.87 getiri ile birinci sırada yer aldı. Kira sertifikaları grubunda (THK) Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kira Sertifikaları Katılım Emeklilik Yatırım Fonu son 1 ayda yüzde 3.59 getiri ile birinci sırada performans gösterdi. . Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu da aynı dönemde yüzde 2.85 getiri ile birinci oldu. Türkiye Hayat Emeklilik Hazine ve Emeklilik Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer, "Katılımcılarımıza doğru zamanda doğru fonda yer almaları adına çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi