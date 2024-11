Türkiye helal pazarda payını büyütüyor

Küresel arenadaki en büyük helal organizasyonu olan Helal Expo Fuarı 10'uncu kez kapılarını açtı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayeleri, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) işbirliği, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda düzenlenen Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Fuarı, 110 ülkeden binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Fuarın açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin helal pazardan aldığı payı büyüttüğünü söyledi. 2002'de Türkiye'nin İslam ülkeleriyle olan ticaretinin payının yüzde 11 olduğunu anlatan Bakan Bolat, "Geçen yıl bu oranı yüzde 26'ya yükselttik. Birkaç yıl içinde bu payı yüzde 30'a, 2030'larda yüzde 35'e yükselteceğiz" dedi. Ticaret Bakanlığı'nın helal çalışmalarına destek verdiğini belirten Bakan Bolat, "Bakanlığımız bünyesinde Helal Akreditasyon Kurumu'nu kurduk. Bu çerçevede 25'i yurtiçi, 27'si yurtdışı, 16'sı da laboratuvar olmak üzere toplam 68 kuruluşa helal akreditasyon verebilme yetkisi" diye konuştu.Türkiye'nin her zaman Filistin'in yanında olduğunu belirten Bolat, "2 Mayıs'ta İsrail'le bütün ticaretimizi durdurduk. Ancak Filistin ekonomisinin yaşatılması için buraya ihracatı sürdürüyoruz. Yine Filistin'e gümrük vergisi ve tarife kolaylıkları sağladık. Helal EXPO fuarında da Filistin'in partner ülke olması kararını aldık ve Filistin'e 700 metrekare stant alanı sağladık" ifadelerini kullandı. Filistin Ekonomi Bakanı Mohammad Al-Amour'u temsilen etkinlikte konuşan Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, "Organizasyonda Filistin'in şeref konuğu olması bizim için çok anlamlı. Bu süreçte bizim en önemli ortağımız olan Türkiye'ye özel bir teşekkür ediyorum" dedi.Dünya Helal Zirvesi Başkan Yardımcısı Emre Ete, helalin güvenilir ve sağlıklı ürün ve hizmetleriyle sadece Müslümanların değil, her kesimin tercih ettiği bir pazar hâline geldiğine dikkat çekti. "Türkiye'nin bu konuda bir merkez olması için çalışıyoruz" diyen Ete, şöyle devam etti: "Bu yola çıktığımızda helal pazarının büyüklüğü 1 trilyon dolar civarındaydı. Bugün ise 8 trilyon doları aşmıştı. Gelecek yıllarda bu rakamın 12 trilyon doları bulacağı öngörülmektedir."SMIIC Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saad bin Othman Alkasabı, kuruluşun 48 üyesiyle en bu alandaki önemli örgütlerden biri olduğuna dikkati çekerek, "İslami ürünlerin dünya pazarlarına en iyi şekilde sunulmasını hedefliyoruz. Ekonomilerimizin kalkınması açısından helal konusu kritik bir öneme sahiptir" dedi. İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri adına organizasyona katılan Farha Ramdzan Binti Saaid Ramadzan da, helal sektörünün kültürel ayrımları ortadan kaldırdığına ve helalin herkesi ortak paydada buluşturduğuna dikkati çekti.TURKUVAZ Medya'nın medya sponsorluğunda gerçekleştirilen Helal Expo Fuarı ve Dünya Helal Zirvesi'ne 110 ülkeden on binlerce ziyaretçi, 20 ülkeden 55'in üzerinde konuşmacı katıldı. Helal gıda, kozmetik, turizm, sağlık, ev-mutfak, finans ve daha birçok sektörden katılımcılar, yenilikçi çözümler ve iş birlikleri geliştirmek için bir araya geldi. Dünya Helal Zirvesi'nde ise, dünya genelinden uzmanlar, akademisyenler, girişimci ve sektör temsilcileri, helal standartlarının geliştirilmesi ve uygulanması üzerine önemli istişarelerde bulundu. İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, 30 Kasım'a kadar devam edecek.Filistin Ekonomi Bakanı Mohammad Al-Amour'u temsilen etkinlikte konuşan Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, "Bu seneki organizasyonda Filistin'in şeref konuğu olması bizim için çok anlamlı. Filistin çok büyük zorluklarla mücadele ediyor. Zor ve çetin koşullarda yaşamaya çalışıyoruz. Ciddi bir insani kriz yaşanıyor. Bu süreçte bizim en önemli ortağımız olan Türkiye'ye özel bir teşekkür ediyorum" dedi. Afganistan Ticaret Bakanı Nooruddine Azizi de, Helal Expo'nun helal pazarının büyümesinde büyük bir etken olduğunu ifade etti.KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, pandemi sonrası üretime daha fazla önem verdiklerini belirterek, "3 milyar dolarlık ithalatımız ve 170 milyon dolarlık ihracatımız var. Ulaştığımız bu ticaret hacminde Türkiye'nin ve ekonomi yönetiminin büyük payı var" dedi. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da "Sadece turizm değil, helal sektörünün gelişimi ve üretimi anlamında da önemli bir potansiyele sahibiz. Sağlık turizminde uzman doktorlarımız ve tam donanımlı hastanelerimizle helal sektöründe büyümek istiyoruz" açıklamasında bulundu.