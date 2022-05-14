Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü Öztop: Büyümede dünyada pozitif ayrışacağız

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop, TBMM KİT Komisyonu'nda kurumunun hesapları görüşülürken bir sunum yaptı, milletvekillerinin sorularını ve eleştirilerini yanıtladı. Öztop, şunları kaydetti:

SALGINDA BAŞARI ÖYKÜSÜ SÜRECEK: Salgının olumsuz etkisini azaltmaya yönelik alınan tedbirler sayesinde Türkiye'deki iktisadi faaliyet de canlanmıştır. Türkiye ekonomisi 2021 yılında yüzde 11'le G -20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyümeyi sağlayan ülke olmuştur. 2022 yılında bu olumlu seyrin devam etmesi ve Türk ekonomisin emsal ülkelere göre pozitif ayrışması beklenmektedir.

BANKACILIK SEKTÖRÜ KARI KATLADI: Zorlu koşullara karşın 2021'de bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü yüzde 51, karı yüzde 57 arttı. 2022 yılının ilk iki ayında sektörün aktif toplamı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55 artarak 9,5 trilyon liraya, krediler yüzde 44 artarak 5,2 trilyon liraya çıktı.

KOBİLERE BÜYÜK DESTEK: 2021 yılının ilk yarısında katılım finans kurumlarının yatırımcısı olduğu 125 milyon lira büyüklüğündeki Kalkınma Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'yla büyüme ve kalkınma odaklı KOBİ'leri desteklemeyi hedefliyoruz.

SAVUNMA SANAYİNE DESTEK: 175 milyon lira büyüklüğündeki Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile savunma sanayinde kullanılacak ileri teknoloji odaklı üretimi hedefleyen şirketleri desteklemeyi amaçlıyoruz.

İLERİ TEKNOLOJİ YATIRIMLARI: Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası Sermaye Fonu'nun kuruluşunu tamamladık. 200 milyon TL büyüklüğündeki bu fonla da teknoloji odaklı, yeni nesil girişimlere yatırım yaparak girişim ekosisteminin gelişiminde önemli rol oynamayı hedefliyoruz.

ENERJİ YATIRIMLARI: Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, ekosistemin korunmasında önem arzeden yenilenebilir enerji projelerine verdiğimiz destek kapsamında 2022 Mart sonu itibarıyla yaklaşık 4 bin 287 megavat olan 500'ün üzerinde enerji yatırımlarına yaklaşık 15 milyar lira tahsis yaptık. Bu projelerden kurulu gücü yaklaşık 2 bin 915 megavat olan 300 adet enerji yatırımına ise 12 milyar lira civarın da kredi kullandırdık . Türkiye 'nin ilk çatı GES yatırımının f inansmanını da gerçekleştiren bankamız bu güne kadar toplam 963 megavat güce sahip 25 RES santralinin üretime başlamasını sağlamıştır.