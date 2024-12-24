Türkiye küresel arenada güçlü aktör

2023'te yıllık ortalama yüzde 5.9 büyüme oranıyla Türkiye'nin yüzde 2.6 olan dünya ortalamasının üzerinde bir büyüme gösterdiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024'te de yüzde 3.5 büyüme oranına ulaşmanın hedeflendiği belirtti. Zirveye video mesaj yoluyla katılan Yılmaz, Türkiye'nin son 20 yılda büyük bir dönüşüm gerçekleştirdiğini kaydetti.

1.3 TRİLYON DOLARA ULAŞTIK

"Milli gelirimizin 2024 üçüncü çeyreği itibariyle yıllıklandırılmış değeri 1.3 trilyon dolara ulaşırken, 2027 yılına geldiğimizde 1.8 trilyon dolar seviyesine ulaşmasını bekliyoruz" diye konuşan Yılmaz, istikrarlı ve sürdürülebilir büyümeyle kişi başına düşen milli gelirin de 2024'te 15.500 doları aşmasını, 2027 yılında ise 20 bin dolar seviyelerini geçmesini beklediklerini kaydetti. Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: "Enflasyonla mücadelede kaydedilen başarılar neticesinde 2024 Kasım ayı itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 47 seviyesine gerilemiştir. Sürecin devamında enflasyon oranının program döneminde tek haneli seviyelere düşmesini hedeflemekteyiz." Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ayrıca 163.5 milyar dolara ulaşan Merkez Bankası rezervleri, cari açığın yüzde 1'in altına düşmesi ve ülke risk priminin 250 baz puan seviyesine gerilemesi gibi makroekonomik göstergelerin ekonominin gücünü ve istikrarını ortaya koyduğunu anlattı. Türkiye'nin büyüme, makroekonomik istikrar ve yenilikçi finansal çözümlerle önümüzdeki yıllarda da bölgesel ve küresel ekonomik areneda güçlü bir aktör olmaya devam edeceğini ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye küresel ölçekte de dikkat çeken ülkeler arasındadır. Bu büyümenin sürdürülebilir bir finansal ekonomik sistemle desteklenmesi önem arz etmektedir. Bu bağlamda İstanbul Finans Merkezi kritik bir rol üstlenmektedir. Bizler üretimle büyüyen, istihdamla güçlenen ve teknolojiyi merkeze alan bir ekonomiyi inşa etmek için çalışıyoruz. Bu süreçte finans sektörümüzden beklentimiz yerli ve milli kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak ülkemizi daha ileriye taşımalarıdır. Finans kalkınma sürecimize katkıda bulunan son derece önemli bir sektörümüzdür. Bu noktada finans dünyasında yeni nesil araçların rolü giderek artmaktadır."