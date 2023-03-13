Türkiye otomotiv sanayi ilk 2 aylık dönemde üretim ve ihracatını artırdı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2023 yılının ocak ve şubat aylarına ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, yılın ilk 2 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 223 bin 796 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise yüzde 23 artarak 134 bin 474 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim de 233 bin 731 adedi buldu.

Yılın ilk 2 aylık döneminde ticari araç üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 48 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 1 azaldı. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 68 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 68, kamyon grubunda yüzde 83, otobüs-midibüs grubunda yüzde 34 ve traktörde yüzde 78 seviyesinde gerçekleşti.

OTOMOTİV İHRACATI GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE ADET BAZINDA YÜZDE 8 ARTTI

Yılın ilk iki aylık döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 8 artarak 158 bin 145 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarken, ticari araç ihracatı ise paralel seviyede gerçekleşti. Traktör ihracatı ise 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 3 bin 416 adet olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2023'ün ilk iki aylık döneminde yüzde 12,2 pay ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sırada yer aldı. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk iki aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 5,5 milyar dolar oldu. Avro bazında ise yüzde 19 artarak 5,1 milyar avro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 15, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 10 arttı.

TOPLAM PAZAR YÜZDE 51 ARTARAK 138 BİN 405 ADETTEN KAPANDI

2023'ün ilk iki ayında toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artarak 138 bin 405 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 44 artış sağladı ve 96 bin 195 adet oldu. Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk iki ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarında yüzde 68, ağır ticari araç pazarında yüzde 60, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 70 büyüme sağlandı. 2023 yılı ocak-şubat döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 36, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 51 olarak gerçekleşti.