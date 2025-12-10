Türkiye otoyol artış hızında Avrupa’nın zirvesinde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin son 10 yıldaki otoyol artış hızında Avrupa'da birinci sırada olduğunu ifade etti. Uraloğlu, 9. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi'nin açılışında konuştu. Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiye'nin otoyol uzunluğunda Avrupa'da 6'ncı iken son 10 yıldaki otoyol artış hızında Avrupa'da birinci olduğunu bildiren Uraloğlu, "İnşallah 2028 yılı sonunda bölünmüş yol uzunluğumuzu 31 bin 250 kilometreye otoyol uzunluğumuzu da 4 bin 330 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi, doğrultusunda üretim ve uygulamalarda enerji verimliliğini artıracak enerji yönetim sistemlerinin sektörde yaygınlaşmasını sağladıklarını söyledi.