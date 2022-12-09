Türkiye savunma sanayisinde artık pazar değil aktör oldu





GÜÇLÜ İRADE VERİYOR CESARET

Savunma Sanayii Başkanı Demir, yaptıkları her işte güçlü bir iradenin yanlarında olduğunu bilmenin kendilerini daha da cesaretlendirdiğini belirterek, şunları kaydetti: "Hedef ve stratejilerimizin ne denli doğru olduğunu gösteren en önemli parametrelerden biri de bizlere gizli ve açık şekilde koyulmaya çalışılan ambargolar vasıtasıyla engellenmeye çalışılmamızdır.



Ancak bütün bu girişimler, bizim kendi güç ve birikimimizi keşfimiz konusunda bizleri motive ediyor ve yeni stratejiler üretmemizde katkı sağlıyor. Bu tür girişimler, kısa vadede bizi biraz daha uğraştırabilir ancak uzun vadede bağımlılıktan kurtulmamızı, özgüvenimizin artmasını sağlıyor."