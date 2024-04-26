Türkiye Sigorta kâr rekoru kırdı

Türkiye Varlık Fonu bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, yılın ilk çeyreğinde 6 milyar TL rekor kâra imza attı. Türkiye Sigorta, yılın ilk üç ayında net kârını, piyasa beklentisinin de üstüne taşıyarak, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 6.5 kat artırarak 3 milyar 526 milyon liraya çıkardı. Şirket, 2023'ün ilk çeyreğini 537 milyon lira net kârla tamamlamıştı. Türkiye Hayat Emeklilik ise ilk çeyrekte 2 milyar 442 milyon TL ile çeyreklik bazda kâr rekoru kırdı.Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre toplamda yüzde 108 artışla 31.1 milyar TL prim üreterek, büyüme performansının yanında bilançosunu güçlü rezerv yapısı ile kuvvetlendirmeye devam etti. Türkiye Sigorta tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik sürdürülebilir kârlılığı destekleyen büyüme performansı ile beraber güçlü bilanço yapısını daha da ileri taşımayı yılın geri kalanında da önceliklendirmeye devam edecektir" denildi. Türkiye Sigorta, 1 Ocak-31 Mart 2024 döneminde toplam prim üretimini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 131 artırarak 28.2 milyar TL'ye ulaştırdı ve çeyrek bazında rekor kırdı. Yılın ilk çeyreğinde ödenen hasar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 86 artarak 6.9 milyar lirayı aştı.Türkiye Sigorta'nın ihtiyaca uygun olarak dizayn edilen kurumsal ve bireysel ürünleriyle liderliğini 2024 yılının ilk çeyreğinde de devam ettirdiğini belirten şirket Genel Müdürü Taha Çakmak, "İnsanımızın iyi sağlık hizmetlerine ulaşımını daha da güçlendirmek amacıyla sağlık alanında büyümeye ve güvence sunmaya devam ediyoruz, yılın ilk çeyreğinde bir önceki döneme göre sağlıkta yüzde 255 büyüme kaydederek 2.7 milyar TL prim üretimine ulaştık" dedi. Türkiye Sigorta'nın bireysel ürünlerin yanında yangın, mühendislik, nakliyat, işyeri ve ticari poliçelerde öncü rolünü sürdüreceğini belirten Çakmak "Gücünü adından alan ve hayatın her alanında sigortalılarının yanında olan bir şirket olarak, ülkemizle birlikte gelişmeye ve güçlenmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.