Türkiye Sigorta prim üretiminde rekor kırdı

Türkiye Sigorta, aylık bazda prim üretimi rekoru kırdı. Ocak ayında tarihte ilk kez çift haneli rakamlara ulaştıklarını belirten Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, "Yılın ilk ayında 10 milyar TL barajını aştık. Bu tarihte ilk kez oluyor. 10 milyar liralık üretim yaptık. Sağlıklı bir üretim" dedi. Enflasyonun içinde sigortanın maliyetinin sıfır olduğunu belirten Çakmak, tüm branşlarda bu yıl enflasyon hedefi olan rakamı şirket olarak aşmayacaklarını vurguladı. Çakmak, 2024 fiyatlandırmalarının ise ortalamada enflasyonun üzerinde olmayacağının altını çizdi. Deprem bölgesinde 6.5 milyar TL hasar ödemesi yaparak tüm hasar ödemelerini gerçekleştirdiklerini belirten Çakmak, "Çok istisnai durumlar dışında 1 yıl icinde ödemelerin tamamını yaptık. Sadece bazı mirasçıları bulmakta zorlandığımız az sayıda istisnai poliçe kaldı. Hayat sigortası branşında 378.3 milyon TL ödedik. Bugüne kadar bölgede toplam 1 milyon 742 adet poliçeye imza attık. Bu rakam şirketin toplam poliçe üretiminin yüzde 13'üne karşılık geliyor" dedi.Depremzedelerin barınma sorununa çözüm olmak üzere başlatılan "Tek Yürek Bina ve Eşya Sigortası" kapsamında 2.838 konuta, 70.7 milyon TL tutarında teminat sağladıklarını hatırlatan Çakmak, "Ayrıca Türkiye Sigorta Dayanışma Obası'ndaki 90 Kırgız çadırında, 350 depremzedeyi ağırlamaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu. Türkiye Sigorta ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), deprem bölgesindeki çocuklar ve gençler için ilki Kahramanmaraş olmak üzere Hatay, Adıyaman ve Gaziantep Nurdağı'nda basketbol sahaları da kurulacak. Türkiye Sigorta'nın, TBF işbirliğiyle deprem bölgesinde kuracağı 3x3 basketbol sahalarının protokolü, Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, TBF Başkan Vekili Ömer Onan ve Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım'ın katılımıyla Kahramanmaraş'ta imzalandı. Özellikle gençler ve üniversite öğrencilerinin kullanımına sunulacak açık basketbol sahalarının ilki Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi içerisinde yapılacak. İlkinin inşasının tamamlanmasının ardından Hatay, Adıyaman ve Gaziantep Nurdağı'nda da saha inşalarına başlanacak.İmzalanan protokolle deprem bölgesinde bulunan 4 ilde açık basketbol sahaları inşa edeceklerini ifade eden Çakmak, "Basketbol sahalarıyla birlikte ayrıca gençlerimiz için forma, top gibi malzeme desteği de sağlayacağız. İvedilikle sahalarımızın inşasını tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.