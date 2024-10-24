Türkiye Sigorta’dan 9 ayda 9.6 milyar kâr

6 milyon müşteriye, 12 acente bölge müdürlüğü, 11 bankasürans bölge müdürlüğü, 3 bin 696 acente, 4 bin 947 banka şubesi, 140 broker ve 318 doğrudan satış ekibi olmak üzere toplam bin 578 çalışan ile hizmet veren Türkiye Sigorta, pazar liderliğini pekiştirmeye devam ediyor. 2024'ün üçüncü çeyreği itibarıyla 72 milyar 580 milyon TL prim üretimi ve yüzde 14.5 pazar payı ile sigorta sektörünün lideri konumunda olan Türkiye Sigorta'nın aktif büyüklüğü 88 milyar 823 milyon TL'ye ulaştı. Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik 2024'ün 9 aylık döneminde toplamda 16.4 milyar lira net kâra ulaştı. Türkiye Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin yılın ilk 9 ayındaki toplam net kârı 9.6 milyar liraya, Türkiye Hayat Emeklilik'in toplam net kârı ise 6.8 milyar liraya ulaştı. Yılın üçüncü çeyreğinde ise 3.1 milyar lira net kâr elde eden Türkiye Sigorta'nın öz kaynakları 24.1 milyar liraya çıktı. Türkiye Sigorta, 9 aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 88 artışla 72.6 milyar lira prim üretti. Şirketin yangın ve doğal afetlerde prim üretimi yüzde 120 artarak 19.8 milyar liraya ulaştı. Prim üretiminde en büyük artış ise yüzde 693 ile hava araçları sorumluluk sigortasında gerçekleşti. Bu branşta prim üretimi 231.7 milyon liradan 929.5 milyon liraya çıktı. Hasar tutarı da yüzde 25 artarak 21.8 milyar liraya çıktı.