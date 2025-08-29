Türkiye Sigorta’dan uluslararası başarı

Türkiye Sigorta ayrıca, dünya genelinde 21. sıraya yerleşerek; küresel ölçekte de güçlü bir performans sergiledi.
Türkiye Sigorta, Entegre Faaliyet Raporu ile katıldığı ve dünyanın bu alandaki en büyük yarışmalarından biri olan; 2024 LACP (League of American Communications Professionals) Vision Awards kapsamında, Türkiye'den katılan tüm şirketler arasında birincilik elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Global sıralamada ise 21. sırada yer alan Türkiye Sigorta, sürdürülebilirlik vizyonunu uluslararası platformda da kanıtladı.
Türkiye Sigorta hem Entegre Faaliyet Raporu hem de Sürdürülebilirlik Raporu ile ayrı kategorilerde prestijli ödüllere layık görüldü. Şirketin Entegre Faaliyet Raporu Altın Ödül (Gold) kazanırken, Sürdürülebilirlik Raporu da Platin Ödül (Platinum) ile ödüllendirildi. Diğer yandan; Türkiye Sigorta dünya genelinde Top 100 Rapor arasında 21. sırada, EMEA Bölgesi Top 100 Rapor arasında 4. sırada ve Türkiye'nin En İyi 20 Raporu arasında yer aldı. Ayrıca, "En Yaratıcı Rapor" ödüllerinde hem dünya çapında hem de EMEA Bölgesi kategorilerinde üstün başarı elde etti.
Bu sonuçlarla birlikte Türkiye Sigorta'nın entegre faaliyet raporlaması alanında ulusal ve uluslararası ölçekteki güçlü konumunu bir kez daha teyit etmiş olduğunun altını çizen Türkiye Sigorta Yatırımcı İlişkileri Direktörü Şahika Balbay Demiroğlu, şöyle konuştu:
"Türkiye Sigorta olarak faaliyetlerimizi sadece finansal başarılarımızla değil; aynı zamanda şeffaflık, sürdürülebilirlik ve güçlü iletişim anlayışımızla da destekliyoruz. Bu başarıyı, Türkiye Sigorta'nın kurumsal gücünü ve sektördeki liderliğini pekiştiren önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriyoruz. Ülkemizin en büyük sigorta şirketi olarak; geniş müşteri tabanımızdan çalışanlarımıza, yatırımcılarımızdan iş ortaklarımıza kadar tüm paydaşlarımızı kucaklayan güçlü ve güven veren bir yapıya sahibiz. Kurumsal yönetişim anlayışımız doğrultusunda, açıklık ve şeffaflık ilkemizden ödün vermeden; kapsayıcı yaklaşımımızla toplumun her kesimine dokunan çözümler üretmeyi sürdürüyoruz. Bu prestijli ödüllerin yalnızca raporlama alanındaki başarımızı değil; aynı zamanda kurumsal bir vatandaş olarak sürdürülebilir geleceğe sunduğumuz katkıyı da teyit etmesi bizim için büyük bir mutluluk ve motivasyon kaynağı oldu. Önümüzdeki yıllarda da ülkemizi gururlandıracak daha nice başarılara imza atmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."