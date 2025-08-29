Türkiye Sigorta’dan uluslararası başarı

Bu sonuçlarla birlikte Türkiye Sigorta'nın entegre faaliyet raporlaması alanında ulusal ve uluslararası ölçekteki güçlü konumunu bir kez daha teyit etmiş olduğunun altını çizen Türkiye Sigorta Yatırımcı İlişkileri Direktörü Şahika Balbay Demiroğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye Sigorta olarak faaliyetlerimizi sadece finansal başarılarımızla değil; aynı zamanda şeffaflık, sürdürülebilirlik ve güçlü iletişim anlayışımızla da destekliyoruz. Bu başarıyı, Türkiye Sigorta'nın kurumsal gücünü ve sektördeki liderliğini pekiştiren önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriyoruz. Ülkemizin en büyük sigorta şirketi olarak; geniş müşteri tabanımızdan çalışanlarımıza, yatırımcılarımızdan iş ortaklarımıza kadar tüm paydaşlarımızı kucaklayan güçlü ve güven veren bir yapıya sahibiz. Kurumsal yönetişim anlayışımız doğrultusunda, açıklık ve şeffaflık ilkemizden ödün vermeden; kapsayıcı yaklaşımımızla toplumun her kesimine dokunan çözümler üretmeyi sürdürüyoruz. Bu prestijli ödüllerin yalnızca raporlama alanındaki başarımızı değil; aynı zamanda kurumsal bir vatandaş olarak sürdürülebilir geleceğe sunduğumuz katkıyı da teyit etmesi bizim için büyük bir mutluluk ve motivasyon kaynağı oldu. Önümüzdeki yıllarda da ülkemizi gururlandıracak daha nice başarılara imza atmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."