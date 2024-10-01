Türkiye Sigorta’ya en yüksek not

Türkiye Sigorta, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından yapılan değerlendirmede AAA (tr) kredi notu aldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, JCR Avrasya'nın değerlendirmesinde en yüksek kredi notu olan AAA (tr) derecesini alan Türkiye Sigorta, müşteri portföyü, prim üretimi ve dağıtım ağıyla, Türkiye ekonomisine sağladığı katkıyı uzun vadede sürdürmeye devam ediyor.Şirketin bu notu almasında etkili olan başlıca faktörler, iyi çeşitlendirilmiş bir portföyle desteklenen güçlü prim üretimi sayesinde pazar liderliğinin sürdürülebilir olması, sermaye yeterliliğinin sektör ortalamasının üzerinde bulunarak yasal gerekliliklerin başarıyla karşılanması, toplanan primlerin etkin bir şekilde yatırımlara yönlendirilerek risklerin çeşitlendirilmesi ve finansal yapının güçlendirilmesi ve analiz edilen dönemde hasar prim oranlarının istikrarlı bir şekilde sektör ortalamalarının altında seyretmesi oldu.Buna ek olarak, riskin belirli bir ölçüde uluslararası alanda tanınan reasürans şirketlerine devredilebilmesi, Türkiye Varlık Fonu'nun nihai hâkim ortak olarak varlığı ve grup içi yaratılan sinerji, genişletilmiş dijitalleşme uygulamaları ve kurumsal yönetim uygulamalarına uyumun yanı sıra deneyimli yönetim ekibinin geçmişteki başarısı ve sektörde uzun süreli varlığı da şirketin bu notu almasında rol oynadı.Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, aldıkları AAA (tr) kredi notunun finansal sürdürülebilirliğe verdikleri önemin, etkin risk yönetiminin ve güçlü kurumsal yapılarının somut bir göstergesi olduğunu belirterek, "Şirketimizin sürdürülebilir büyümesini sağlamaya ve ülke ekonomisine katkımızı artırmaya devam ediyoruz" dedi.