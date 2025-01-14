Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Ermut: Varlık Fonu’nun öz kaynakları 1,5 trilyon liraya ulaştı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonunun 2023 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleri ile İlgili Denetim Raporlarının Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşülmeye başlandı.

Görüşmeler kapsamında sunum yapan Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Salim Arda Ermut, "İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri de Ulusal Varlık Fonu kurmaya yönelik girişimlerde bulunmakta. 2025 yılı itibariyle portföyümüz 7 farklı sektörden 31 şirket, 2 lisans ve 46 gayrimenkulden oluşmakta. TVF bünyesinde bulundurduğu 31 şirket içerisinde satış olmadığı Halkbank, Vakıfbank, Türkiye Sigorta ve Hayat Emeklilik, Türk Telekom ve Turkcell ve son olarak da Kardemir şirketlerimizde sahiplik oranlarımız arttı." dedi.

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Salim Arda Ermut, şunları kaydetti:

9,4 TRİLYON LİRALIK VARLIK

Fon, önemli bir büyüme kaydetmiştir. 2022 yılsonu itibariyle 5,6 trilyon lira olan varlıklar yaklaşık yüzde 67 artarak 9,4 trilyon liraya ulaşmıştır. 2022 yılında 300 milyar dolar olan varlıklar 2023 yılsonu itibariyle 318 milyar dolara ulaşmıştı.

FİNANS, ENERJİ, MADEN

TVF'nin sizlerin de gördüğü aktif büyümesinde, finansal hizmetler, enerji ve maden, ulaştırma ve lojistik sektörleri öncü rol oynadı.

225 MİLYAR KAR

Toplam hasılatta yaklaşık olarak yüzde 45'lik bir büyüme olduğu görülüyor. Buna paralel olarak konsolide net dönem karı da 225 milyar liradan 321 milyar liraya yükseldi. Dolar bazında portföy şirketlerinin gerçekleştirmiş olduğu yaklaşık 1,7 milyar dolar deprem yardımlarından sonra 13,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

1,5 TRİLYON ÖZKAYNAK

Konsolide özkaynaklar 914 milyar TL'den 1,5 trilyon TL'ye ulaştığı ve özkaynakların her geçen yıl daha da güçlendiği görülüyor.

KAMU BANKALARI

Türkiye Katılım Sigorta ve Türkiye Katılım Hayat şirketlerimizin 2023 yılını net kar ile kapatarak sektörel anlamda başarılı bir yılı geride bıraktı. Yine bu dönemde, kamu bankalarına 111,7 milyar lira tutarında sermaye artışı sağlandı.

SUKUK İHRACI

2024 yılının son çeyreğine gelindiğinde Hazine ve Katılım Bankaları dışında ilk defa bir Türk kuruluşu olarak TVF uluslararası Sukuk piyasalarına giriş yaparak 14 kat talep çarpanıyla 750 milyon dolar ve 5.25 yıl vadeli Sukuk ihracını gerçekleştirdi.

KOZA KATILIMI

TVF sürdürülebilirlik çalışmalarının bir meyvesi olarak Global SWF tarafından yayınlanan GSR scoreboard sıralamasında 19. Sıraya yükseldi. 2024 yılının bir diğer önemli gelişmesi de Koza Şirketler Grubunun TVF bünyesine katılması olarak kayıtlara geçti.

FİNANSAL PİYASALAR

TVF için finansal piyasalarda iyileşme ve derinleşmeyi desteklemek de büyük önem taşımaktadır. Bunun için de sermaye bazlı aksiyonlar alınmakta, finansal piyasalarda derinliği ve çeşitliliği artırıcı adımlar atılıyor.

TÜRKİYE SİGORTA

Güncel durumda Türkiye Sigorta, prim üretiminde sektör lideri olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Bu birleşme işleminin TVF'ye maliyeti 285 milyon dolar olarak gerçekleşti. Güncel durum itibariyle şirketin cari piyasa değeri 2,1 milyar dolar civarında.

TÜRK TELEKOM

Türk Telekom alımının TVF'ye maliyeti 1,65 milyar dolardı. Güncel durum itibariyle, şirketin cari piyasa değeri 4,6 milyar dolar seviyesine gelmiş durumda. TVF'nin satın alıma konu olan yüzde 55 oranındaki payına tekabül eden hisse değeri ise 2,5 milyar dolar civarında.

ŞANS OYUNLARI

Şans oyunları ekosisteminden kamu kesimine aktarılan kaynak 2,25 katına ulaştı. At yarışlarında kamuya aktarılan kaynak 301 milyon dolardan 350 milyon dolar seviyesine yükseldi. Özet olarak TVF'nin lisanslarla ilgili faaliyete başladığı 2019 yılından itibaren lisanslardan kamuya aktarılan toplam kaynak yüzde 66 artarak 560 milyon dolardan 931 milyon dolara ulaştı.

270 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE VERGİ GELİRİ

2024 yılına geldiğimizde TVF olarak Şans Oyunları'ndan 270 milyon doların üzerinde vergi geliri oluşturduk. Henüz yatırım döneminin başında olduğumuz At Yarışları'nda da benzer bir sonucu ortaya çıkarabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İFM projemizde süreç içerisinde önemli aşamalar kaydedildi. İFM halihazırda 12 bin çalışana ev sahipliği yapmakta.

SIFIR KARBON HEDEFİ

Bununla beraber, 2053 net sıfır karbon emisyon hedefi ve buna bağlı sürdürülebilirlik ve yeşil enerji dönüşümü çerçevesinde tüm dünyada enerji ve maden piyasalarının odağına oturan kritik ham madde konusunda çalışmalar yapılıyor.