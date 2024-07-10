Türkiye yatırım için doğru adres

Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım yapacağı açıklanan Çinli BYD'nin yatırım kararını çok kısa sürede verdiği ortaya çıktı. Bu tür büyük yatırımların görüşmelerinin birkaç yıl sürdüğünü söyleyen BYD'nin Türkiye distribütörü ALJ'nin Türkiye ve Avrupa Başkanı Ali Haydar Bozkurt, markanın yatırım kararı sürecinin çok kısa sürede gerçekleştiğini ifade etti. Bozkurt, sürecin çok hızlı olduğunu, dört gün önce atılan imzalarla kesinleştiğini söyledi. Çinli markaların yeni teknolojilerle dünyaya açılmayı hedeflediklerinden söz eden Bozkurt, "Daha önceki değerlendirmelerde de hep şöyledim. Eğer Avrupa'ya ve globala açılmak istiyorlarsa, en doğru adres Türkiye" dedi.BYD'nin kararının diğer Çinli markaları da tetikleyeceğini anlatan Bozkurt, "Hatta diğer coğrafyadaki markalar için Türkiye'deki yatırımın başarıyla sonuçlanması onların da Türkiye'yi yatırım radarına alacağına inanıyorum" diye konuştu. BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun da Çinli heyet ile Manisa'da fabrikanın inşa edileceği araziyi ziyaret ettiklerini söyledi.İlk aşamada 150 bin adetlik üretim kapasitesi planlandığını hatırlatan Ergun, arazinin genişlemeye imkanı olduğunu kaydetti. Ergun, şunları söyledi: "BYD Türkiye operasyonu başladığı günden bu güne, Dünya Başkanı'nı buraya davet ettik. Avrupa Başkanı da geldi. Her geldiklerinde Türkiye'nin potansiyelini gördüler. Ülke pazarına olan inançlarını çok kuvvetli dile getirdiler. Dolayısıyla bu inançları yatırım kararı için çok önemliydi."Ankara ile yapılan anlaşmaya göre Manisa'da inşa edilecek fabrikada seri üretim 2026 sonunda başlayacak. Ancak, BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, Çinlilerin bu süreyi öne çekerek, üretimin daha önce yapmayı hedeflediklerini söyledi.Çinli BYD'nin Manisa'da 1 milyar dolarlık yatırım kararı, markanın Türkiye'deki iddiasını artırdı. BYD Türkiye distribütörü ALJ, Çin'de üretilen elektrikli otomobillere getirilen 7 bölgede 20 servis kurma zorunluluğu ve ardından içten yanmalı Çinli otomobillere getirilen yüzde 40 ek gümrük vergisi sonrası satış hedeflerini düşürmüştü. Ancak yatırım kararı açıklandıktan sonra yıl sonu hedeflerini yukarı yönlü revize etti. BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, yıl sonu hedeflerinin 10 bin adet olduğunu söyledi. Şu anda sadece iki modelin Türkiye'de satıldığını söyleyen Ergun, BYD'nin diğer modellerinin de satışa sunulacağı haberini verdi.