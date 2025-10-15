Türkiye’de 10 yeni cihazdan biri sigortalanıyor

Fibasigorta Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, 2026 stratejisini "dijitalleşme, verimlilik ve müşteri deneyimi" üçlüsü üzerine inşa ettiklerini belirtti. Gömülü sigortanın toplam içindeki payının yüzde 70'e yakın olduğunu söyleyen Öztürkoğlu, "4 milyon cihaz sigortası poliçesi var yıllık olarak. Bu rakamın yüzde 75'i cep telefonu sigortalarından oluşuyor. Toplamın yüzde 10'ları düzeyinde bir sigortalılık oranı var yeni satışlarda" dedi. Öztürkoğlu, 2025 yılı Eylül sonu itibarıyla geçen yılın toplam prim üretimini yakaladıklarını belirterek, "En yüksek prim üretimine ulaştığımız bir yılı yaşıyoruz. Özellikle elektronik cihaz sigortası ve KOBİ segmentinde üretim yüzde 200'ün üzerinde arttı. Türkiye'de bir ilk olarak parametrik deprem sigortası ürününü hayata geçirdik" şeklinde konuştu.

İKİ GENÇTEN BİRİNİN SİGORTASI YOK

"Gençliğin Güvence Haritası" araştırması yaptırdıklarını ve 15-29 yaş arası gençlerin sigortaya bakışını ve geleceğe dair beklentilerini ölçtüklerini belirtti. Araştırma, gençler arasındaki sigorta penetrasyonunun düşük olduğunu da gözler önüne serdi. Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 53'ünün herhangi bir sigortası yok. Sigortayı tanıyan kesim ise çoğunlukla aileleri veya çevreleri aracılığıyla bu kavramla tanışmış. En bilinen ürünler bireysel emeklilik ve kasko olurken, gençlerin sigorta yaptırmama gerekçeleri arasında "maliyet algısı" ve "anlam karmaşası" ön plana çıkıyor. Araştırmaya göre, küçük taksitlerle alınabilen, anlaşılır, esnek ve ek avantajlar sunan ürünlerin gençleri sigortaya yönlendirme potansiyeli yüksek. Öztürkoğlu, "Gençler sigortayı bir poliçe değil, bir yaşam kolaylaştırıcısı olarak görmek istiyor" dedi.