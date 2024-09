Türkiye’de 200 milyon dolarlık yatırıma hazırız

İki yıl içinde Trieste'de 500 milyon euroluk yatırım yapan BAT, bölgeden 12 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Tütün bazlı ürünlerde bir dönüşümün söz konusu olduğunu ve geleneksel ürünlerden yeni kategori ürünlere geçişle birlikte sigara tüketiminde yüzde 4'e yakın bir düşüş yaşandığına dikkat çeken BAT Trieste Başkanı Andrea Di Paolo, Trieste'de bir inovasyon merkezi kurduklarını ve bunun etrafında bir ekosistemin şekillendiğini söyledi. BAT Trieste Fabrika Müdürü Zeynep Aşar, Trieste'deki fabrikada geleneksel tütün üretiminin planlanmadığını ifade ederek, "Fabrikanın ana alanı 'modern oral' dediğimiz nikotin şaşeleri ve diğer ısıtmalı ürünler olacak. Bu yıl toplam 1.3 milyar adet nikotin keseciği üret- miş olacağız. Toplam kapasitemiz ise 1.5 milyar adet. Bu fabrikadaki ürünler İtalya ekonomisine 2 milyar euroluk vergi geliri sağlıyor" dedi. BAT Türkiye Kurumsal İlişkiler Direktörü Can Özbek, nikotin şaşeleri ürününün İsveç'te sigara içme oranını 15 yılda yüzde 15'ten 5'e çektiğini söyledi.BAT Türkiye, Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Genel Müdürü Alper Yüce ise, bu ürünün şu an Türkiye'de satılmadığını belirtti. Yüce, "Trieste örneğinin aynısını şu an Türkiye'de yapabilecek durumdayız. Benzer bir yatırım ve ekosistem oluşturulabilir. Türkiye'de bu yatırımı hayata geçirebilirsek ilk etapta 200 milyon dolarlık bir yatırım yapmayı planlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu. BAT Türkiye'nin grup için önemli bir yetenek merkezi olduğuna dikkat çeken Yüce, "Bugüne kadar 60'ın üzerinde Türk yetenek, farklı kıtalarda son derece kritik roller üstlendi" diye konuştu.