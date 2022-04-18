Türkiye’de bir ilk...Yerli malı rüzgar türbini geliyor

Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santralini aralıkta tamamlayacak olan Kalyon Holding, Türkiye'de bir ilki daha gerçekleştirecek. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, "Şu anda güneş enerjisi panellerini yüzde 85 yerlilikle Türkiye'de üretiyoruz. Yeni bir şey yapacağız. Bu sürpriz olacak. Şu anda hedefimiz yüzde 65'in üzerinde yerlilikle rüzgâr türbinlerini Türkiye'de üretmek. Türkiye'de bugün rüzgâr türbinlerinin kule, kanat ve jeneratörleri üretilebiliyor. Ülkemize çok büyük bir kazanç olacak. İthal eden değil yüksek teknoloji ihraç eden bir firma olacağız" diye konuştu. Konya Karapınar'da hayata geçirdikleri güneş enerjisi santralinin aralıkta tamamının biteceğini belirten Kalyoncu, "1.350 megavatlık kısmı bitecek. Şu anda günde 700 megavatlık üretim yapıyoruz. Yıllık 2 milyon kişinin elektriğini karşılayacak. Santralimiz dünyanın en büyük üç santralinden biri, bugün ulaşmış olduğu 700 megavat kapasite ile zaten Avrupa'nın en büyüğü oldu" dedi. Cemal Kalyoncu'nun verdiği bilgiye göre, santral 20 milyon metrekarelik alana kurulu. 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki bölgede 3.5 milyon adet panel kullanılacak. Yılda 2 milyon ton karbon salımının önüne geçilecek. Santralle 600 milyon dolarlık ithalatın önüne geçilecek.Ankara'da panellerin üretildiği Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nı da 1.250 megavat kapasiteye çıkardıklarını söyleyen Kalyoncu, şunları anlattı: "Dünyanın en iyi panellerini yüksek teknolojiyle üretiyor. Dünyada tek bir fabrika, tek çatı altında dört üretim yapıyor. Yani külçe (ingot), dilim (wafer), hücre (cell) ve en sonda da panel (modül) üretimi; kısacası taştan panele kadar olan bütün kısım, kendi kurduğumuz Kalyon PV fabrikamızda yapılabiliyor." Fabrikada çalışan mühendislerin yüzde 95'inin Türk olduğunu vurgulayan Kalyoncu, en az 100 Türk bilim insanının çalıştığı bir Ar-Ge merkezi kurduklarını kaydetti.TÜRKİYE'DE bir ilk olarak LNG'yi doğalgaza çeviren mobil LNG terminalini Aliağa'ya kurduklarını BOTAŞ'ın yurtdışından temin ettiği sıvılaştırılmış doğal gazı (LNG) gazlaştırıp kullanıma sunduklarını belirten Kalyoncu, şöyle konuştu: "Özellikle son 2 aydır, Almanya'dan, Polonya'dan her hafta yetkililer geliyor. 'Aman gelin LNG işini bize yapın, güneş enerjisini yapın' diyorlar. Sadece oradan değil ABD'den, Afrika'dan, Avrupa'dan gelen çok sayıda yetkili 'Lütfen bu işi bize getirin' diyor. Ancak LNG'de önceliğimiz Türkiye. İleride belki olabilir."KALYONCU, İGA hamlelerinin yurtdışında nasıl yankı bulduğuna ilişkin, "İGA'ya ve güneş enerjisi yatırımlarımıza ABD'den Çin'e, Avrupa'dan Ortadoğu'ya kadar çok talipli var. Gelenlerle görüşüyoruz. Belirli bir noktaya geldiğimiz firmalar da var. Nihai noktaya gelince açıklayacağız" diye konuştu. Havalimanının kendilerine çok şey kazandırdığını anlatan Kalyoncu, "Yenilenebilir enerji ve havaalanları noktasında üç kıtada çok farklı çalışmalarımız olacak" dedi. Havacılık ve enerjide yatırımlarını yılın geride kalan döneminde de sürdüreceklerini dile getiren Kalyoncu, elektrikli şarj istasyonu ve elektrik depolama bataryalarıyla ilgili çalışma yaptıklarını, 1.000 megavatlık rüzgâr santrali projesine de 2023'te başlayacaklarını vurguladı.İSTANBUL Havalimanı'nda 10 milyar 250 milyon euroluk yatırımın 8 milyar eurosunu kredi ve öz kaynaklarıyla yaptıklarını, kalan kısmın ihtiyaç oldukça hayata geçirileceğini anlatan Kalyoncu, "Dünyanın en büyük, en sağlıklı ve en fonksiyonel havaalanını yaptık. Şu anda İGA İstanbul Havalimanı yolcu sayısı açısından Avrupa'da birinci, dünyada ikinci sırada. Hindistan'da karşılaştığım adam da, Amerika'da, Afrika'da konuştuğum da İGA'dan bahsediyor. 'İstanbul'a gittik orada çok farklı bir havaalanı gördük' diyorlar" diye konuştu. Havalimanının ekonomiye etkisinden bahseden Kalyoncu, yolcu sayısı 120 milyona geldiğinde gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 4.5'ini buradan üretileceğini bildirdi. Kalyoncu, İstanbul Havalimanı'na geçtikten sonra kuş çarpma olayının ve uçakların pas geçme sayısının yüzde 50 azaldığını kaydetti.ORGANİKve verimli gıda ile dikey üretim noktasında düşünceleri olduğunu belirten Kalyoncu, vakti olması durumunda gıda sektörüne girmeyi düşündüğünü söyledi. Kalyoncu, metrobüsü, Türkiye-KKTC arasında inşa ettikleri tatlı su boru hattını, Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en büyük ileri biyolojik artırma tesisini ve bu arıtmadan çıkan atıklardan enerji üretme projesini, İstanbul'da çalışan çöp yakma tesisinden enerji üretme projesini hayata geçirdiklerini anlattı. Silivri'de denizin altına doğalgaz depolama tesisi yaptıklarını kaydeden Kalyoncu, 2 bin metre derinlikte depolar yaptıklarını, yazın fiyatlar düşükken alınacak gazın kışın daha ekonomik olarak halka sunulabileceğin vurguladı. Holding olarak 4T (toplum, tabiat, tasarım, teknoloji) isimli bir formüllerinin bulunduğunu belirten Kalyoncu, doğaya faydalı olmak için şu ana kadar 7.5 milyona yakın fidan diktiklerini söyledi. Kalyon Vakfı'nın İstanbul'da belediyelerle ortak hayvan barınakları üzerinde çalışma da yaptığını anlatan Kalyoncu, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde şu anda 10 bine yakın öğrenci bulunduğunu belirtti.