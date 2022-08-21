Türkiye'de üretilen tarım ürünlerin enerji ve besin değerleri artık "TürKopm"da

TASNİFLENDİRMELER İLE ANALİZİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Sitede tüm örneklem ve analizlerde geriye doğru izlenebilirlik sağlanırken gıdaya, bileşene ve beslenme şekline göre arama yapılabiliyor. Ayrıca gıdaları karşılaştırma özelliği ve beslenme çantası uygulaması da bulunuyor.

"Gıdaya göre" aramada, istenilen maddeler, alfabetik listeden seçilerek ya da arama kutusuna yazılarak bulunduktan sonra enerji değerleri ve besin öğeleri verilerine ulaşılabiliyor.

"Bileşenlere göre" aramada, aranılan gıda bileşeni alfabetik listeden belirlenerek ya da arama kutusuna yazılarak bulunuyor. Açılan sayfada aranılan bileşeni içeren gıda maddeleri, içerdiği bileşen miktarına göre çoktan aza doğru sıralı olarak görüntülenebiliyor.

"Beslenme grupları" bölümünde, arama analiz sonuçlarına göre, düşük enerjili, az yağlı, yağsız, yüksek lifli ve yüksek proteinli gıdalara erişilebiliyor.

"Beslenme çantası" sekmesinde, seçilen birden fazla gıdanın toplam enerji değerleri ve besin öğelerine ulaşılmasına imkan sağlanıyor.

"Gıdaları karşılaştır" uygulaması da seçilen iki gıdanın besin öğeleri ve enerji değerleri açısından kıyaslanabilmesine olanak veriyor.

TürKomp internet sitesinin mobil uygulamasının da geliştirilmesi planlanıyor.