Türkiye’nin ilk Cep Uydusu Grizu-263A Erdemir’in desteğiyle uzaya fırlatılıyor

Türkiye'nin lider çelik üreticisi Erdemir'in desteğiyle 2018 yılı sonunda modüler uydu tasarımı ve üretimi için çalışmalarına başlayan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uzay Takımı Grizu-263'ün cep uydu projesinde sona gelindi. Daha önce ABD'de düzenlenen "CanSat Competition" Model Uydu Yarışması'nda iki kez dünya ikinciliği, Türksat Model Uydu Yarışması'nda birincilik elde eden Grizu 263 Takımı tarafından üretilen Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A, 13 Ocak Perşembe günü ABD'nin California eyaletinden uzaya fırlatılacak.

UZAYA SPACEXFALCON 9 İLE ÇIKACAK

Erdemir'in 2018 yılından bu yana çalışmalarını desteklediği Grizu-263 takımı, iki yıllık yoğun çalışmaların ardından tüm testleri başarıyla sonuçlandırarak, Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A'yı 2020 Ekim ayında fırlatıcı firmaya teslim etmişti. Pandemi koşulları nedeniyle 13 Ocak 2022 tarihine ertelenen fırlatma Cape Canaveral (SLC-40) fırlatma üssünden SpaceX Falcon 9 roketi ile gerçekleşecek. Alçak dünya yörüngesinde 525 Km uzağa gönderilecek olan Grizu-263A, 4 yıl boyunca yörüngede kalacak.

TÜRKİYE'NİN İLK CEP UYDUSU GRİSU-263A

Cep uyduları uzay çalışmalarında görev yükü ve haberleşme sistemlerinin testi gibi alanlarda uygun maliyetlerinden dolayı tüm dünyada tercih ediliyor. Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A; Elektrik Güç Alt Sistemi (EGS), Yerleşik Bilgisayar Alt Sistemi (YBS), Haberleşme Alt Sistemi (HS), Yönelim Belirleme Alt Sistemi (YBKS) ve Faydalı Yük Alt Sistemi (FYS) olmak üzere 5 temel alt sistemden ve bu sistemlerin sabitlendiği ve korunduğu bir gövdeden oluşuyor. Ağırlığı 237 gr olan, 5X5X5 cm boyutlarında bir küp şekline sahip Grizu-263A'nın dünyaya göndereceği veri paketi içinde alt sistemlerin tükettiği ve güneş panellerinden elde edilen güç bilgileri, uydunun yörüngedeki hareketlerinin analizi için atalet verileri, UTC zaman bilgileri ve uydu iç sıcaklık bilgisi bulunuyor. Uydu ayrıca yer istasyonu ile çift yönlü haberleşmenin test edilebilmesi için bazı temel işlevleri yerine getiriyor. Grizu-263A adını Kozlu'da 1992 yılında gerçekleşen grizu patlamasında hayatını kaybeden 263 madenciden alıyor.