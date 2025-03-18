Türkiye’nin ilk Finans Lisesi için imzalar atıldı

Türkiye'nin ilk finans lisesi olacak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Finans Lisesi için Ümraniye'de protokol imzalandı. SPK Finans Lisesi, finans ve ekonomi alanında uzman bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor. SPK'nın desteğiyle eğitim hayatına kazandırılacak lise, gençleri finans dünyasına güçlü bir akademik altyapı ve uygulamalı eğitimle hazırlayacak. Türkiye'nin finans ve eğitim dünyasında yeni bir çığır açacak proje, Ümraniye'de geleceğin finans liderlerini yetiştirme yolunda önemli bir başlangıç oldu. SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, son bir yılda finansal okuryazarlığın ülke çapında yaygınlaştırılması adına çok önemli çalışmalar yaptıkları söyledi. Gönül, "Ümraniye'de inşa edilecek, Türkiye'nin alanında ilk ve tek okulu olma özelliğine sahip SPK Finans Anadolu Mesleki Teknik lisesi finansal okuryazarlığın önemli yapı taşlarından birisi olacak" diye konuştu.

ÇEKİRDEKTEN YETİŞECEKLER

SPK Finans Anadolu Mesleki Teknik lisesi ile piyasaların ihtiyacı olan nitelikli personeli çekirdekten yetiştireceklerini kaydeden Gönül, şöyle devam etti: "Lisemizin fiziksel altyapısı, ders içerikleri ve atölyeleri ile öğrenciler üst düzey eğitime sahip olabilecekler. İstanbul Finans Merkezine yakınlığı ve stratejik bir konumda olması sebebiyle de öğrenciler sermaye piyasalarının içinde yetişecektir. Uluslararası entegrasyonun da sağlanacağı okulumuzda öğrenciler yurtdışı eğitim-staj imkânına da sahip olacaktır."