Türkiye’nin ilk NFT mültidisipliner sanat koleksiyonu ile ’Arılara Umut Olacak’lar

Geçtiğimiz yaz meydana gelen orman yangınları akıllardan ve doğadan silinmeyecek izler bıraktı. Felakatten en çok etkilenen bölgeler Akdeniz ve Ege'de yangınlar günlerce sürdü. EFFIS (European Forest Fire Information System -Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi) tahminlerine göre 2021 yılında Türkiye'de yaklaşık 203 bin hektarlık orman, yangınlardan dolayı yok oldu. Bu bağlamda küresel iklim krizinin neden olduğu orman yangınlarından dolayı Türkiye'deki biyoçeşitlilik hiç olmadığı kadar tehdit altında. 1984'ten beri sürdürülebilir bir gelecek için biyoçeşitliliği korumaya yönelik adımlar atan ve Akdeniz'den ilham alan Le Petit Marseillais , National Geographic Türkiye Dergisi iş birliğiyle ''Beeing Hope – Arılara Umut Ol'' isimli büyük bir sosyal sorumluluk projesi başlatıyor.



Akdeniz ve Ege Bölgelerinde yaşanan kuraklık ve yangınlar sebebiyle Türkiye'ye özgü en büyük kültürel ve ekonomik değerlerden olan çam balı üretimi durma noktasında. ''Beeing Hope – Arılara Umut Ol" sosyal sorumluluk projesi doğru paydaşları bir araya getirerek zarar gören ekosistemi yenilemeyi, arıların yok oluşunu engellemeyi ve çam balı üretiminin devam etmesini sağlayarak bölgenin ekonomik ve kültürel geleceğini de garanti altına almayı hedefliyor.

TÜRKİYE'NİN İLK MÜLTİDİSİPLİNER SANAT KOLEKSİYONU