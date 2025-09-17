Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 17.9.2025 11:59 Son Güncelleme: 17.9.2025 12:02

Türkiye'nin kredi risk primi son 4,5 yılın en düşük seviyesinde

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 240 baz puana inerek Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

CDS NEDİR?

CDS, yani Kredi Risk Primi ya da Kredi Temerrüt Takası, borç alacak ilişkilerinde risk yönetimi için kullanılan bir tür sigorta mekanizmasıdır.

Bir ülkenin hazinesine veya bir şirkete borç verirken, alacaklının bu borcun geri ödenmeme riskine karşı kendini güvence altına almasına olanak tanır. Bu güvence CDS ile sağlanır ve taraflar arasında yapılan anlaşmalar, genellikle organize piyasalarda değil, tezgahüstü (OTC) piyasalarda işlem görür.

Bu sistem sayesinde, yatırımcılar borç verdikleri tarafın iflas etmesi ya da temerrüde düşmesi durumunda zararlarını telafi edebilir.

