Türkiye’nin otomobili Togg 4 yaşında

Türkiye'nin yerli otomobil hayali 4 yıl önce bugün gerçek oldu. Yerli elektrikli otomobil Togg'un temelleri ilk olarak 2011 yılında atıldı. 25 Haziran 2018'de kurulan Togg, 27 Aralık 2019 yılında ise Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törende görücüye çıktı.Türkiye'de ilk defa uçtan uca dijital bir şekilde gerçekleşen sürece rekor bir katılım oldu. 2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekilişe 177 bin 467 kişi katıldı. Togg bu yoğun ilgi üzerine 2023 yılı için çekilişle teslim edilecek akıllı cihaz sayısını 12 binden 20 bine çıkardı. Böylelikle Togg'un 2023 yılı üretim adedi de 28 bine ulaştı. İlk 20 bin müşterinin araç teslimatını tamamlayan Togg, yedekteki müşterilerin araçlarına kavuşması aralıksız çalışıyor. Togg'un fiyat listesinde, T10X modelinin giriş fiyatı bir milyon 430 bin liraya satılırken, bir üst seviyede yer alan T10X V2 RWD versiyonunun fiyatı da bir milyon 550 bin lira olarak satışa sunuluyor. Son versiyon V2 RWD Uzun Menzil ise bir milyon 820 bin liraya veriliyor.