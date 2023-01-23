Türkiye’nin potansiyeline yürekten inanıyoruz

Genç ve eğitimli nüfus ile her türlü ekonomik ortamda çalışma tecrübesi yüksek, rekabetçi ve girişimci iş dünyasının ekonomiye güç verdiğini ifade eden HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı, "Hayata geçirilen alt yapı yatırımları, inovasyon odağı da ekonomimizin dinamizmini artırıyor. Ülkemizin barındırdığı büyüme potansiyeline ve sunduğu yatırım fırsatlarına yürekten inanıyoruz" dedi. HSBC Türkiye olarak şirketlerin düşük karbon ekonomisine geçiş sürecinde gerekli olan yatırımları için farklı borçlanma araçlarıyla sürdürülebilirlik temalı finansman sağladıklarına dikkat çeken Kervancı, "2021'den itibaren müşterilerimize yaklaşık 870 milyon dolar sürdürülebilir finansman desteği sağladık. 2023 yılı da benzer şekilde stratejik önceliklerimizden biri olan sürdürülebilirlik ve finansmanı üstüne odaklanıp ilerleyeceğimiz bir yıl olacak. İklim değişikliği ile mücadeleyi hızlandıracak yenilikçi teknolojilerin de önünü naçılmasını sağlıyoruz. 2015'ten bu yana, dünyada iklim teknolojileri alanında uzmanlaşan 47 Unicorn toplam 50 milyar dolar yatırım aldı. Bu şirketlerin değeri yaklaşık 130 milyar dolar olarak belirlendi" diye konuştu.