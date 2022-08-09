Türkiye’nin sondaj filosunun gözdesi Abdülhamid Han Mavi Vatan sularına uğurlandı

"ÖNÜMÜZDEKİ AY DERİN DENİZ TARAFINDAKİ BORU SERİMİNİ TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Fatih Dönmez, Karadeniz gazını 2023'te milletle buluşturmak için yürütülen çalışmaların takvime uygun şekilde ilerlediğini belirterek, "Fatih, Yavuz ve Kanuni, ilk faz üretim için gereken 10 kuyunun açılması, alt ve üst tamamlama işlemlerine devam ediyor. Diğer yandan karadaki gaz işleme tesisimizin inşası da planlarımız çerçevesinde ilerliyor. 5 kilometrelik sığ deniz boru hattı serimi tamamlandı. Yaklaşık 170 kilometrelik derin deniz tabanındaki boru seriminin yaklaşık yüzde 60'ı tamamlandı. İnşallah önümüzdeki ay derin deniz tarafındaki boru serimini tamamlamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Petrol, doğal gaz arama ve sondaj faaliyetlerinin sadece denizde değil karada da yoğun şekilde sürdüğünü anlatan Dönmez, "2022 yılı için rezerv ekleme hedefimiz 71 milyon varildi ancak bu yıl içerisinde keşfettiğimiz ve orada şehit olan Astsubay Üstçavuşumuz Esma Çevik'in ismini verdiğimiz sahamızla 2022'in ilk çeyreğinde ilave rezerv rakamımız şimdiden 110 milyon varile ulaştı" ifadelerini kullandı.