Bakan Dönmez, Abdülhamid Han sondaj gemisini ilk görev yerine uğurlama töreninde konuştu | Video
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Taşucu Limanı'nda Abdülhamid Han Sondaj Gemisini İlk Görev Yerine Uğurlama Töreni'ne katıldı. Bakan Dönmez, "Abdülhamid Han Taşucu Limanı açıklarında sondaj öncesi son testlerini yaptı. Testler başarıyla sonuçlandı. 12200 metre derinliğe kadar sondaj yapma kabiliyetine sahip bir gemi. Mariana çukurundan daha derine inebiliyor. 238 metre uzunluğuyla 2,5 futbol sahası büyüklüğünde devasa yapıya sahip. 200 mürettebatımız gece gündüz demeden ter dökecek" ifadelerini kullandı.