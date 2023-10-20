Türkiye’ye kaynak transferi devam ediyor

Seçimsonrası belirsizliğin sona ermesi, para politikasındaki normalleşme ve Orta Vadeli Program (OVP) ile çizilen yol haritası yabancının Türkiye algısını pozitife çevirirken, ekonomi yönetiminin yoğun görüşme trafiği dış finansman imkânlarını artırdı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ve Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan (AAYB) Türkiye'ye art arda sağlanan finansman desteklerine ilişkin, "Uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye'deki projelere kaynak sağlaması, bu kuruluşların Türkiye ekonomisi ve OVP hedeflerine duyduğu güveni gösteriyor" dedi.AAYB'nin orta vadede Türkiye'ye sağladığı 3.3 milyar euro krediye 150 milyon euro ilave ettiğini anlatan Şimşek, "Dünya Bankası ise yeşil ve sürdürülebilir kalkınma kapsamında önceki gün 77.8 milyon euro ve 4.95 milyon dolar ek finansman kaynağı sağladı" diye konuştu. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nce uygulanacak "Yeşil ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Arazi Yönetimi Altyapısı Projesi" kapsamında Dünya Bankası'ndan 77.8 milyon euro finansman sağlanmasına ilişkin anlaşmayı önceki gün imzaladıklarını belirten Şimşek, "Krediyle 3 boyutlu şehir modellerinin oluşturulması, kadastro verilerinin güncellenmesi ve taşınmaz değerleme çalışmalarının desteklenmesi planlanıyor" dedi. Dünya Bankası'ndan "Türkiye Karbon Piyasası Geliştirme Projesi" için 4.95 milyon dolar tutarında hibe sağladıklarını dile getiren Şimşek, bu hibeyle karbon fiyatlandırma mekanizmasının geliştirilmesinin amaçlandığını söyledi. Şimşek, İstanbul'un muhtemel bir depreme karşı hazırlanması amacıyla oluşturulan 'İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)' için 150 milyon euro kredi sağlandığını kaydetti.BAKAN Şimşek, Fransa'nın başkenti Paris'te de temaslarda bulundu. Bir günlük Fransa ziyaretine çok şey sığdırdığını vurgulayan Şimşek, ilk olarak BNP Paribas'ın Yönetim Kurulu Başkanı Jean Lemierre ev sahipliğinde, Fransa'nın en büyük iş insanları derneği MEDEF üyeleriyle bir araya geldiklerini aktardı. Şimşek, daha sonra Societe Generale'in ev sahipliğinde yaklaşık 4 trilyon euroyu yöneten Fransa merkezli yatırım fonlarına ve banka üst düzey yöneticilerine Türkiye ekonomisi ve programını anlattıklarını ifade etti. Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire ile de ikili ticaretin nasıl artırılacağına dair istişarelerde bulunduklarını vurgulayan Şimşek, "Fransa- Almanya Forumu'nda 70 firmanın CEO-CFO'suna Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlattık" dedi.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Gaye Erkan, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK Türkiye) ve Almanya Büyükelçiliği işbirliğiyle düzenlenen "Türk-Alman Ekonomik İlişkilerine Finansal Perspektif" başlıklı toplantıya katıldı. AHK Türkiye Başkanı Pınar Ersoy, Türkiye ekonomisinin, yabancı yatırımcılar gözünde büyük bir potansiyel oluşturduğunu ve son dönemde artan istikrar ile birçok Alman firmasının Türkiye'ye yatırım konusunda çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz da Türk-Alman ekonomik ilişkilerinin çok yoğun olduğunu kaydetti. Toplantıya, AHK Türkiye'nin 200'ü aşkın üye şirket temsilcisi katıldı.