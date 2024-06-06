Türkiye’ye yeşil destinasyonlar kazandırıyor

Enerjisa Enerji'nin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Üniversitesi'nin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) ortaklığı ile güçlenen Sürdürülebilir Enerji Temelli Turizm Uygulama Merkezi (SENTRUM) Projesi başarı hikâyesine dönüştü. Ayvalık Küçükköy'den sonra sürdürülebilir yeşil destinasyonun ikinci ve yeni merkezi İzmir'in tarihi Birgi köyü oldu. Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar, Küçükköy'e 550 bin dolar yatırım yaptıklarını, Birgi'de bunu ikiye katlayacaklarını belirterek, "Sosyal fayda anlamında baktığımızda her yatırılan 1 liraya karşılık, 1.3 lira geri döndü" dedi.
SENTRUM projesi nedir?
Son 10-15 yıldır bütün şirketlerin ajandasında sürdürülebilirlik var. Toplam karbon salımına baktığımızda yüzde 75-80'i enerji sektöründen kaynaklanıyor. Biz de Enerjisa olarak sürdürülebilirlik konusunda çalışmalara başladık. 'Daha İyi Bir Gelecek' platformu oluşturduk. Enerji ve turizm konusunun önemini dikkate alarak SENTRUM projesini başlattık.
DÜNYAYA ÖRNEK
Proje nasıl gelişti?
Başladığımızda UNDP ve Sabancı Üniversitesi vardı. Turizm potansiyelini henüz oluşturamamış, turizme katkı sağlayamamış yerler belirlemeye çalıştık. Bunların ilki, Ayvalık Küçükköy oldu. Hilton otelleri Küçükköy'de burada nasıl turizm geliştirilebilir diye eğitimler verdi. Elektrikli mobilite için şarj istasyonları kurduk. Daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı da projeye sahip çıktı. Sadece Küçükköy'e toplam 550 bin dolar yatırım yaptık. Sosyal fayda anlamında baktığımızda her yatırılan 1 liraya karşılık, 1.3 lira geri döndü. Birgi yeni bir platform oldu. Orada yatırım miktarını 2 katına yani 1.1 milyon dolara çıkarıyoruz. Proje Küçükköy ve Birgi ile sınırlı kalmayacak. Yeni projelerle devam edeceğiz.
Yeşil destinasyon olmanın turist potansiyeli açısından faydaları neler?
Biz bu projeye başlamadan önce kendi içimizde 'tema'lı hikâyelerin olduğu yerlere yöneldik. Mesela şarj istasyonlarımızı kurarken hızlı olan yerlerden daha çok tarihi miras olan yerleri ya da lezzet rotalarının olduğu yerleri tercih ettik. Türkiye'nin enerji politikalarına baktığımızda 2035'e kadar kabaca 85-90 milyar dolarlık bir yatırım öngörülüyor. Turizmde de hedefler yüksek. Turizmin girdisi ile enerjinin çıktısını dengeleyebilirsek Türkiye'nin başka bir noktaya evrildiğini göreceğiz.
Dünyada bu tür örnekler mıydı?
Projemiz dünyada örnek gösterilecek bir proje. Uluslararası kuruluşlar ve Kültür ve Turizm Bakanlığı standart ve kriterleri belirliyor. Küçükköy sonuçları çıkmaya başlayınca ciddi bir sahiplenme oldu. Halkın da "Biz de burada varız" demesi başarı için önemli bir kriterdi.
ENERİI VE TURİZMİ HARMANLADI…
SENTRUM Projesi'nin başladığı bölgeler, kültürel ve doğal değerlerin korunduğu, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji uygulamalarıyla bölge turizminin dört mevsime yayıldığı, akıllı rotalarla ziyaretçilerin seyahat deneyimlerini kişiselleştirebilecekleri sürdürülebilir "yeşil destinasyon" haline dönüştürülecek.
ENERJİSA'DAN 1.1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM
Enerji piyasasının dünyadaki durumu ve şirket olarak pozisyonunuz nedir?
Özellikle pandemiden
sonra enerjiyle ilgili
ciddi sallantılar yaşandı.
Türkiye'de
hızlı kararlar verilip,
müdahaleler yapıldı.
Türkiye fiyat dalgalanmalarından
'toplumu
nasıl koruyacağız'
diye düşünüldü.
Bunun belli bir süre
devam etmesi beklenen
bir şeydi. Ama
artık yavaş yavaş maliyet
bazlıya dönüyoruz.
Yenilenebilir
enerji yatırımları
açısından dünyada
11. sıraya geldik.
Avrupa'da ilk
beşteyiz. Türkiye'nin
bulunduğu nokta
azımsanacak bir yer
değil.
Enerjisa ne kadarlık yatırım yapıyor?
Biz Enerjisa olarak
2023 – 2024 yılları arasında
toplam 1.1 milyar
dolar yatırım yapıyoruz.
Kendi ana iş
alanımızda yatırımlarımıza
devam ediyoruz
ama Türkiye'nin geleceği
için hem e-mobilitede
hem de ihracata
destek veren müşterilerimizin
geleceğe
hazırlığı için çözümler
sunuyoruz. Bunun
yüzde 65-70'i şebeke
yatırımı, yüzde
30-35'te mobilite yatırımları.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DNA'LARA İŞLEMEYE BAŞLADI
Sizce sürdürülebilirliğin tanımı nedir?
Sürdürülebilirlik artık şirketlerin DNA'larına
işlemeye başladı. Her şirketin tanımı farklı,
herkes kendi dinamiklerine göre bakıyor.
Benim sevdiğim tanım şu: Tohumun
ehlileştirilmesi en önemli sürdürülebilirlik
inavasyon projesidir, dünya açısından baktığımızda.
Tohum ekilirken bugün hâlâ
Anadolu'da, kurda, kuşa, aşa, ifadesiyle
tanımlanır. Sadece kendimiz için değil
oraya tohumu ekmek. Hem doğaya hem
hayvana hem havaya… Hepsini dâhil ediyor.
Ama biri sizeyse ikisi doğaya… Bu tanımı
çok seviyorum. Sürdürülebilirlik derken,
bunu içselleştirmek gerekiyor. Bütün toplumun
tırnaklarına kadar hissetmesi gereken
bir şey. Bu olursa Türkiye'nin yolu açık.