Türkiye’ye yeşil destinasyonlar kazandırıyor

Enerjisa Enerji'nin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Üniversitesi'nin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) ortaklığı ile güçlenen Sürdürülebilir Enerji Temelli Turizm Uygulama Merkezi (SENTRUM) Projesi başarı hikâyesine dönüştü. Ayvalık Küçükköy'den sonra sürdürülebilir yeşil destinasyonun ikinci ve yeni merkezi İzmir'in tarihi Birgi köyü oldu. Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar, Küçükköy'e 550 bin dolar yatırım yaptıklarını, Birgi'de bunu ikiye katlayacaklarını belirterek, "Sosyal fayda anlamında baktığımızda her yatırılan 1 liraya karşılık, 1.3 lira geri döndü" dedi.Son 10-15 yıldır bütün şirketlerin ajandasında sürdürülebilirlik var. Toplam karbon salımına baktığımızda yüzde 75-80'i enerji sektöründen kaynaklanıyor. Biz de Enerjisa olarak sürdürülebilirlik konusunda çalışmalara başladık. 'Daha İyi Bir Gelecek' platformu oluşturduk. Enerji ve turizm konusunun önemini dikkate alarak SENTRUM projesini başlattık.Başladığımızda UNDP ve Sabancı Üniversitesi vardı. Turizm potansiyelini henüz oluşturamamış, turizme katkı sağlayamamış yerler belirlemeye çalıştık. Bunların ilki, Ayvalık Küçükköy oldu. Hilton otelleri Küçükköy'de burada nasıl turizm geliştirilebilir diye eğitimler verdi. Elektrikli mobilite için şarj istasyonları kurduk. Daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı da projeye sahip çıktı. Sadece Küçükköy'e toplam 550 bin dolar yatırım yaptık. Sosyal fayda anlamında baktığımızda her yatırılan 1 liraya karşılık, 1.3 lira geri döndü. Birgi yeni bir platform oldu. Orada yatırım miktarını 2 katına yani 1.1 milyon dolara çıkarıyoruz. Proje Küçükköy ve Birgi ile sınırlı kalmayacak. Yeni projelerle devam edeceğiz.Biz bu projeye başlamadan önce kendi içimizde 'tema'lı hikâyelerin olduğu yerlere yöneldik. Mesela şarj istasyonlarımızı kurarken hızlı olan yerlerden daha çok tarihi miras olan yerleri ya da lezzet rotalarının olduğu yerleri tercih ettik. Türkiye'nin enerji politikalarına baktığımızda 2035'e kadar kabaca 85-90 milyar dolarlık bir yatırım öngörülüyor. Turizmde de hedefler yüksek. Turizmin girdisi ile enerjinin çıktısını dengeleyebilirsek Türkiye'nin başka bir noktaya evrildiğini göreceğiz.Projemiz dünyada örnek gösterilecek bir proje. Uluslararası kuruluşlar ve Kültür ve Turizm Bakanlığı standart ve kriterleri belirliyor. Küçükköy sonuçları çıkmaya başlayınca ciddi bir sahiplenme oldu. Halkın da "Biz de burada varız" demesi başarı için önemli bir kriterdi.SENTRUM Projesi'nin başladığı bölgeler, kültürel ve doğal değerlerin korunduğu, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji uygulamalarıyla bölge turizminin dört mevsime yayıldığı, akıllı rotalarla ziyaretçilerin seyahat deneyimlerini kişiselleştirebilecekleri sürdürülebilir "yeşil destinasyon" haline dönüştürülecek.Özellikle pandemidensonra enerjiyle ilgiliciddi sallantılar yaşandı.Türkiye'dehızlı kararlar verilip,müdahaleler yapıldı.Türkiye fiyat dalgalanmalarından'toplumunasıl koruyacağız'diye düşünüldü.Bunun belli bir süredevam etmesi beklenenbir şeydi. Amaartık yavaş yavaş maliyetbazlıya dönüyoruz.Yenilenebilirenerji yatırımlarıaçısından dünyada11. sıraya geldik.Avrupa'da ilkbeşteyiz. Türkiye'ninbulunduğu noktaazımsanacak bir yerdeğil.Biz Enerjisa olarak2023 – 2024 yılları arasındatoplam 1.1 milyardolar yatırım yapıyoruz.Kendi ana işalanımızda yatırımlarımızadevam ediyoruzama Türkiye'nin geleceğiiçin hem e-mobilitedehem de ihracatadestek veren müşterilerimizingeleceğehazırlığı için çözümlersunuyoruz. Bununyüzde 65-70'i şebekeyatırımı, yüzde30-35'te mobilite yatırımları.Sürdürülebilirlik artık şirketlerin DNA'larınaişlemeye başladı. Her şirketin tanımı farklı,herkes kendi dinamiklerine göre bakıyor.Benim sevdiğim tanım şu: Tohumunehlileştirilmesi en önemli sürdürülebilirlikinavasyon projesidir, dünya açısından baktığımızda.Tohum ekilirken bugün hâlâAnadolu'da, kurda, kuşa, aşa, ifadesiyletanımlanır. Sadece kendimiz için değiloraya tohumu ekmek. Hem doğaya hemhayvana hem havaya… Hepsini dâhil ediyor.Ama biri sizeyse ikisi doğaya… Bu tanımıçok seviyorum. Sürdürülebilirlik derken,bunu içselleştirmek gerekiyor. Bütün toplumuntırnaklarına kadar hissetmesi gerekenbir şey. Bu olursa Türkiye'nin yolu açık.