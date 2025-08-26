Türksat GES ile uzaydan dijitale temiz enerji dönemi

GELECEĞE YATIRIM, EKONOMİYE KATKI

GES'in yalnızca çevresel değil, ekonomik faydalarının da altını çizen Bakan Uraloğlu, "82 milyon liralık tasarruf, yüzlerce okulun yıllık enerji giderini karşılayabilecek büyüklükte. Bu miktar, aynı zamanda yüzlerce hastanenin aydınlatma ve ısıtma ihtiyacını karşılayabilir, onlarca köyün yıllık enerji tüketimini sıfıra indirebilir. Elde edilen bu kaynak hem ülke ekonomisine hem de yeni yatırımlarımıza güç katıyor" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, yenilenebilir enerji yatırımlarının artarak süreceğini belirterek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı tüm kuruluşlar ile birlikte "Temiz enerji, temiz bir dünya" vizyonu doğrultusunda gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmakta kararlı olduklarını vurguladı.