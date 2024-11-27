Türkşeker personel alım ilanını açıkladı: İşte detaylar

Pek çok özel ve kamu kurumu zaman zaman personel alım ilanları yayımlıyor. Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) de taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere personel alımı yapacağını duyurdu.

TÜRKŞEKER KAÇ PERSONEL ALACAK?

Türkşeker'in konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkşeker'in taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplamda 133 sözleşmeli mühendis ve tekniker alınacak.

TÜRKŞEKER İŞ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Başvurular 28 Kasım'da başlayıp, 8 Aralık'ta sona erecek. Giriş sınavları önce yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da yapılacak.

Giriş sınavları için başvurular, e-Devlet üzerinde Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.