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Giriş Tarihi: 12.12.2024 12:42 Son Güncelleme: 12.12.2024 13:11

TUSAŞ'tan dikkat çeken paylaşım: Yine yeniden KAAN

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), KAAN'ın art yakıcı çalıştırdığı videonun uzun versiyonunu "Yoğun istek üzerine: Yine Yeniden KAAN" notuyla paylaştı.

İHA
TUSAŞ’tan dikkat çeken paylaşım: Yine yeniden KAAN

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), sosyal medya hesabı X'ten KAAN'ın 'art yakıcı' çalıştırdığı videonun uzun versiyonunu paylaştı. Videodaki "Yoğun istek üzerine: Yine Yeniden KAAN" notu dikkat çekti.

YÜKSEK MİKTARDA SES İÇEREBİLİR

TUSAŞ, Türkiye'nin beşinci nesil milli muharip uçağı KAAN'ın art yakıcı (afterburner) testlerine dair bir video paylaştı. TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından "Yoğun istek üzerine: Yine Yeniden KAAN" başlığı ile paylaşılan videoya "Bu video yüksek miktarda ses içerebilir" notu eklendi.

TUSAŞ, KAAN'ın 'art yakıcı' çalıştırdığı videonun uzun versiyonunu paylaştı | Video

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TUSAŞ'tan dikkat çeken paylaşım: Yine yeniden KAAN
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