Üç yılda ihracatı beşe katlayacak

Avrupa'nın alanında en büyüğü olarak kabul edilen Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı (IFA 2025) dün kapılarını açtı. Uzak Doğu'dan yüzlerin her zamankinden fazla gözlemlendiği fuar alanında dünyanın önde gelen markaları gövde gösterisi yaptı. Türkiye'nin ihracat rekortmeni Vestel de 3 bin metrekarelik standında 460'tan fazla ürün sergiledi. Vestel Dış Ticaret Satış Genel Müdürü Seçkin Gençoğlu, şirket olarak 1989'dan IFA'ya katıldıklarını belirterek, "Berlin duvarı yıkılmadan biz buradaydık, IFA bizim için bir şölen. 33 yıldır buradayız" dedi. Gençoğlu bu yıl yeni ürünlerin de stantta yer aldığını vurgulayarak, Berlin'de işbirliklerine de imza atacaklarını duyurdu.

DEV PAZARA İDDİALI ADIM

Vestel'in yıllık 2.3 milyar dolarlık ihracata imza atarak 27 yıldır sektörde bu anlamda şampiyon olduğunu söyleyen Gençoğlu, şu bilgileri paylaştı: "160'ın üzerinde ülkeye ürünlerimiz satıyoruz. Ana pazarımız Avrupa. Ancak buradaki pazar daralması yeni kapıları aralamaya yönlendirdi bizleri. Kuzey Amerika ve Asya öne çıkan yeni pazarlarımız." Geçen yıl İskandinav Cylinda'yı alarak önemli bir adım attıklarını söyleyen Gençoğlu, "Asya'da bu marka çok güçlü. ABD ise bizim 2019'dan bu yana hazırlandığımız bir pazar. Bu pazarda voltaj farklı, ürünlerin yapısı, ihtiyaçlar farklı. Bu yüzden ürünleri hazır hale getirmek gerekiyordu. Önce bulaşık makinesini tamamladık, buzdolabı da arkasından geldi. Bütün ürünlerde hazırlıklar tamam. Şu anda 23 müşteri ve 33 marka ile çalışıyoruz" diye konuştu. ABD'ye geçen yıl 24 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını, bu yıl ise rakamı 50 milyon dolara çıkarmayı planladıklarını vurgulayan Gençoğlu, "Hedefimiz 2028'de ABD'ye 150 milyon dolarlık satış yapmak" açıklamasında bulundu.

AMERİKALI FİRMAYLA İŞBİRLİĞİ

Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu ise geçen yıl IFA'da açıkladıkları 'platformların platformu' vizyonu doğrultusunda, dünyanın önde gelen TV platformlarıyla ortaklıkları artırdıklarını söyledi. Uylukçuoğlu, "Dünyanın en hızlı büyüyen akıllı TV platformlarından VIDAA ile 2024'te iyi niyet anlaşması imzaladık. Geçtiğimiz temmuzda stratejik ortaklığımızı resmileştirdik. TV platform pazarında ABD'de lider konumdaki Roku ile de anlaşma yaptık. Burada IFA'da fiziki olarak görüşüp el sıkışacağız. Roku nın da Vestel'in ABD'deki büyüme yolculuğunun önemli adımlarından olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.



'YENİDEN YAPILANMANIN SONUCU'

VESTEL'DEKİ çalışan sayısının azaltılmasıyla ilgili de bilgi veren Duygu Badem Uylukçuoğlu, şirketin 16 bin çalışanıyla yıllık 4 milyar dolarlık ciro elde ettiğin hatırlattı. Uylukçuoğlu, "Teknoloji gelişirken değişim de gerekiyor. Biz maraton koşucusuyuz. Organizasyonel verimlilik çerçevesinde yeniden yapılanmanın bir sonucu işten çıkarma kararı aldık" dedi.