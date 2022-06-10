Uçaklardan gemilere milli platformlarda kullanılabilecek motor

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Yönetim Kurulu, Türkiye'nin havacılık motorlarındaki lider şirketi TEI'yi ziyaret etti.

Ziyaret esnasında, yaklaşık 2 yıl süren tasarım çalışmalarının ardından, prototip imalat aşamasına gelen Türkiye'nin ilk millî turbofan motoru TEI-TF6000'in birebir ölçekli maketi, katılımcılara süpriz olarak ilk kez sergilendi. 6.000 lbs (art yakıcı ile ˜10.000 lbs) seviyesine kadar itki üretebilecek TEI-TF6000 Turbofan Motoru ve türevleri uçaklardan gemilere kadar değişik millî platformlarda kullanılabilecek. Mevcut tasarımda art yakıcı konfigürasyonu destekleyecek şekilde tasarlanmış olan motor, art yakıcı ile beraber ses üstü (süpersonik) uçuşlar için de gerekli güçlere ulaşabilecek.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, TSKGV Yönetim Kurulu Üyeleri Emekli Orgeneral Ümit Dündar, Cenap Aşcı, TSKGV Genel Müdür Vekili Sadık Piyade, THK Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya ve beraberlerindeki heyetin katıldığı tesis turunda TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut F. Akşit TEI'nin yürüttüğü projeler hakkında bilgilendirmede bulundu.