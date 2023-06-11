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Giriş Tarihi: 12.6.2023

Uçuş sayısında rekor kırıldı

Uçuş sayısında rekor kırıldı
İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, 1.749 iniş ve kalkış ile havalimanında en yüksek günlük uçuş sayısına ulaşıldığını bildirdi. İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İGA İstanbul Havalimanı'nda rekor günü. Bugün planlanan 1749 iniş-kalkış sayısı ile bugüne kadarki en yüksek günlük uçuş sayısına ve 7 Haziran tarihinden itibaren toplam 214 özel jet operasyonuna ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz" denildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce, Şampiyonlar Ligi Finali nedeniyle İGA İstanbul Havalimanı'nın 9 Haziran'da 1594 iniş-kalkış ile hava trafik rekorunu kırdığı bildirilmişti.
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Uçuş sayısında rekor kırıldı
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