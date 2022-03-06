ULAK yurt dışı ağını genişletiyor

Türkiye
'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK yurtdışı ağını genişletiyor. ULAK Haberleşme AŞ
Genel Müdürü Zafer
Orhan, geçen yıl biri Türk Cumhuriyetleri
'nden diğeri de Afrika
'dan bir ülke olmak üzere iki ülkeye ULAK baz istasyonunun ihracatını gerçekleştirdiklerini belirterek, "GSMA Dünya Mobil Kongresi
'nde 4 ülkeyle, ULAK baz istasyonunu denemeleri için anlaştık" dedi. Orhan, şu ifadeleri kullandı: "Fuarda ULAK baz istasyonuna ilgi yoğundu. Biz, Türkiye'de yerli olarak uluslararası firmaların ürünlerine karşılık hem ticari şebekelerde hem de evrensel hizmet kapsamında 3 operatörün aynı anda hizmet verdiği baz istasyonunu aktif olarak çalıştırıyoruz. GSMA Dünya Mobil Kongresi'nde 4 ülkeyle, ULAK baz istasyonunu denemeleri için anlaştık. Bu taleplerden bazıları ticari bazıları özel şebekelerde kullanmak istedi." Orhan, 5G teknolojisine ilişkin Türkiye'de şu anda milli olarak en yetkin ürünler arasında ULAK baz istasyonunun yer aldığının altını çizdi.