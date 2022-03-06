Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri ULAK yurt dışı ağını genişletiyor
Giriş Tarihi: 7.3.2022

ULAK yurt dışı ağını genişletiyor

ULAK yurt dışı ağını genişletiyor
Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK yurtdışı ağını genişletiyor. ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Zafer Orhan, geçen yıl biri Türk Cumhuriyetleri'nden diğeri de Afrika'dan bir ülke olmak üzere iki ülkeye ULAK baz istasyonunun ihracatını gerçekleştirdiklerini belirterek, "GSMA Dünya Mobil Kongresi'nde 4 ülkeyle, ULAK baz istasyonunu denemeleri için anlaştık" dedi. Orhan, şu ifadeleri kullandı: "Fuarda ULAK baz istasyonuna ilgi yoğundu. Biz, Türkiye'de yerli olarak uluslararası firmaların ürünlerine karşılık hem ticari şebekelerde hem de evrensel hizmet kapsamında 3 operatörün aynı anda hizmet verdiği baz istasyonunu aktif olarak çalıştırıyoruz. GSMA Dünya Mobil Kongresi'nde 4 ülkeyle, ULAK baz istasyonunu denemeleri için anlaştık. Bu taleplerden bazıları ticari bazıları özel şebekelerde kullanmak istedi." Orhan, 5G teknolojisine ilişkin Türkiye'de şu anda milli olarak en yetkin ürünler arasında ULAK baz istasyonunun yer aldığının altını çizdi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
ULAK yurt dışı ağını genişletiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA