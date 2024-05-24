Ulamışlı kadınların enginarı dünyaya satılacak

Türkiye'de kırsal kalkınmayı odağına alan sosyal sorumluluk destek projelerine önemli bir katkı da e-ticaret platformu Trendyol'dan geldi. Trendyol Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde yürüttüğü kırsal kalkınma projesi "Yarının Köyleri"ni Adana'nın ardından İzmir'de hayata geçirdi. Projenin ikinci dijital merkezi, İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı 3 bin nüfuslu Ulamış Köyü'nde açıldı. Yarının Köyleri yerel ürünlerin pazarını genişletmek, verimi artırmak ve maliyetleri azaltmak üzere, projeye dahil olan köyleri bir dizi dijital araç ve teknolojiyle donatıyor. Verilen eğitimlerin de katkısıyla, gençyaşlı tüm köy halkına, yeni geçim kaynaklarına kapı açabilecek dijital beceriler edinme olanağı sağlıyor. Trendyol Grubu Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz, "Yarının Köyleri'ni, fırsat eşitliği seferberliği olarak görüyoruz Buradan çıkan ürünleri sadece Türkiye değil, Azerbaycan'dan Almanya'ya, Dubai'den Çek Cumhuriyeti'ne faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlara ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ise "Dijital araçların Türkiye'de kırsal ve kentsel alanlar arasındaki yaşam standartları arasındaki uçurumun kapatılmasına nasıl yardımcı olabileceğini göstermek istiyoruz. Köylerde üretilen ürünlerin yaratıcılığını sergilerken köy halkının gelirlerini ve fırsatlarını iyileştirerek, köyleri gençlerin kaçtığı bir yerden yaşam ve iş için cazip bir seçeneğe dönüştürmeyi umuyoruz" dedi. HEDEF 10 KÖYYarının Köyleri projesi ile beş yılda toplam 10 köye Dijital Merkezler kurulacak. Proje kapsamında toplamda 1 milyondan fazla kişiye ulaşılması planlanıyor. Proje tamamlandığında yeni e-ticaret girişimcisi oranının ise yüzde 60 artması öngörülüyor.HAVA koşullarını ve toprak nemini izlemek için dijital sistemlerin ve veriye dayalı ekim, sulama ve ilaçlama için otomatik pompalama cihazlarının kullanılması olan "akıllı tarımı" teşvik etmek, projenin odak noktası. Bu teknolojiler tasarrufu sağlayıp verimi artırıyor. Ulamış'ta, proje ile ürün kayıpları önlendi ve yüzde 20'ye varan tasarruf sağlandı.