Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: FETÖ’nün karanlık yüzünü cesaretle deşifre etti

Türkiye'nin köklü yayın organlarından biri olan Sabah Gazetesi, uzun yıllardır demokrasinin, milli iradenin ve hakikatin sesi olarak Türk basınının öncülerinden olmuştur. Cesur, objektif ve ilkeli habercilik anlayışıyla Sabah, sadece bir gazete olmaktan öteye geçerek, aynı zamanda Türkiye'nin demokrasi mücadelesinin yılmaz bir neferine dönüşmüştür.Özellikle, son 20 yılda siyasi tarihimizin karşı karşıya kaldığı karanlık senaryolara karşı milli iradenin yanında yer almış, darbe girişimlerine, yolsuzluklara ve terör örgütlerinin kirli planlarına karşı kararlı bir duruş sergilemiştir. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) karanlık yüzünü cesaretle deşifre eden ilk yayın organlarından biri olarak, bu hain yapının devlet kurumlarına sızma girişimlerini, faili meçhul cinayetlerini ve uluslararası bağlantılarını belge ve delilleriyle kamuoyuna duyurmuştur. Bu süreçte, örgüt tarafından hedef alınmış, muhabirleri, yazarları ve yöneticileri davalarla karşı karşıya kalmış, ancak Sabah hiçbir baskıya boyun eğmeden hakikat yolunda yürümeyi sürdürmüştür.15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi, Sabah'ın bu cesur yayınlarının haklılığını bir kez daha gözler önüne sermiştir. O dönemde "abartılı" bulunan haberler, kanlı ihanetin yaşanmasıyla "Az bile yazmışsınız" dedirterek Sabah'ın demokrasi mücadelesindeki kritik rolünü tescillemiştir. FETÖ'nün yanı sıra PKK, DHKP-C gibi terör örgütlerine ve onların uluslararası işbirlikçilerine karşı da kararlı bir mücadele veren Sabah, aynı zamanda çevre katliamlarına, yolsuzluklara ve rüşvete bulaşanları deşifre ederek toplumun vicdanı olmuştur.Sabah Gazetesi, bu mücadeleci ruhunu sadece iç meselelerle sınırlı tutmamış, aynı zamanda küresel ölçekte insanlığın vicdanını yaralayan meselelere de duyarlılıkla yaklaşmıştır. Özellikle Filistin ve Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı sergilediği hassasiyetle, mazlumların sesini duyurma misyonunu kararlılıkla sürdürmüştür. İsrail'in Filistin halkına yönelik uyguladığı sistematik soykırımı, Gazze'deki insani krizleri ve yaşanan acıları, cesur ve objektif habercilik anlayışıyla dünya kamuoyuna taşıyarak, adalet ve hakikat arayışında önemli bir rol üstlenmiştir. Gazze'de imzalanan ateşkes anlaşması da bu mücadelede tarihi bir dönüm noktası olmuştur. Tüm mazlum coğrafyaların lideri olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığı, barışın yolunun açılmasında çok önemli faktör olmuştur. Sabah'ın Filistin ve Gazze konusundaki duyarlı yayınları, yalnızca bir gazetenin değil, aynı zamanda milletimizin vicdanını ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bu tarihi misyonunu yansıtan bir aynanın gücünü de ortaya koymuştur.Sabah, sadece karanlık odaklarla mücadele etmekle yetinmemiş, Türkiye'nin kalkınma hamlelerini, mega projelerini ve geleceğe yönelik yatırımlarını kamuoyuna duyurarak ülkemizin gelişimine de destek olmuştur. Bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, son 23 yılda hayata geçirdiğimiz ulaşım ve haberleşme projelerinin Sabah'ın titiz analizleri ve objektif haberciliğiyle geniş kitlelere ulaştırılmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu düşüncelerle, "Türkiye'nin en iyi gazetesi" sloganıyla milyonların güvenini kazanan Sabah Gazetesi'nin, demokrasinin sarsılmaz kalesi, hakikatin korkusuz savunucusu ve milletimizin vicdanının aynası olarak üstlendiği eşsiz misyonun, Türk basınının altın sayfalarında yankılanmaya devam edeceğine inanıyorum. Karanlık odaklara karşı kalemiyle bir meşale gibi parlayan, darbelere ve hain planlara karşı milli iradenin yanında dimdik duran Sabah, cesur ve ilkeli duruşuyla demokrasi mücadelesinin ön saflarında kararlılıkla yol göstermeye devam edecektir.