Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Yatırıma düşmanlık etmek muhalefet değildir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Almanya'da düzenlenecek Uluslararası Ulaştırma Forumu'na katılmak üzere bu ülkeye gitti. Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle Berlin'e giden Karaismailoğlu, hareketinden önce İstanbul Havalimanı'nda gündeme ilişkin soruları cevaplandırdı.

BİZİ HEM GÜLDÜRÜYOR HEM ÜZÜYOR

Türkiye'de havayoluyla seyahat eden yolcu sayısının son 20 yılda 30 milyondan 210 milyona ulaştığını belirten Karaismailoğlu en son hizmete giren Rize-Artvin Havalimanı ile havalimanı sayısının ise 58'e ulaştığını aktardı.

Dünyadaki sayılı havalimanlarından biri olan Rize-Artvin Havalimanı'nın hem bölgeye hem de çevre ülkelere hizmet edeceğini vurgulayan Karaismailoğlu, havalimanın 3 milyon yolcu garantili açıldığı şeklindeki iddialara esprili bir cevap verdi.

Karaismailoğlu " Üç milyon yolcu garantisi olduğunu söylemeye çalışmaları bizi hem güldürüyor hem üzüyor. Vatanına milletine yapılan hizmeti sürekli tersten algılamaya çalışıp, yapılan yatırımlar aleyhinde günden üretmeye çalışanları üzülerek seyrediyoruz. Onlara cevaplarımız devam edecek. Havalimanımızın kapasitesi 3 milyondur" dedi.

İSTANBUL HAVALİMANI 120 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERECEK KAPASİTEDE

Havalimanı yatırımlarının bütün sektörlerde olduğu gibi devam edeceğini kaydeden Karaismailoğlu, dünyanın en büyük transit merkezleri arasında yerini alan İstanbul Havalimanı'nın devletin kasasından bir kuruş çıkmadan 10 Milyar Euroluk yatırım yapıldığını hatırlattı. İstanbul Havalimanı'nın işletmesi sürecinde ise devlete 26 Milyar Euro gelir getireceğini vurgulayan Karaismailoglu "200 bine yakın arkadaşımız istihdam ediliyor. Şu anki haliyle 120 milyon yolcuya hizmet verebilecek bir kapasitede. Diğer etaplarda yapıldığında bu kapasite daha da artacak. Şu anda dünyanın en önde gelen havalimanlarından biri "diye konuştu

20 YILDA 172 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Muhalefet partileri tarafından Atatürk Havalimanı üzerinden yapılan tartışmalara ilişkin soruları da cevaplandıran Karaismailoğlu, Türkiye'de son 20 yıldır sadece ulaşım sektöründen 172 milyar dolarlık yatırım yapıldığını hatırlatarak, üretimde, istihdamda, ekonomide, ticarete, turizmde ve 225 milyar dolara çıkan ihracattaki artışların bu güçlü altyapı sayesinde gerçekleştiğini vurguladı.

ATATÜRK HAVALİMANI KAPASİTESİNİ DOLDURMUŞTU

Atatürk Havalimanı'nın yerleşim alanları içinde sıkıştığını ve kapasitesinin dolmasından dolayı ihtiyaca cevap veremediğini vurgulayan Karaismailoğlu " Burada değişim gerekiyordu. Yeni yatırım yapmak gerekiyordu. Nasıl Boğaz Köprüsü İstanbul trafiğine yetmiyorsa, 2'nci Boğaz Köprüsü'nü, üçüncüyü, Avrasya Tüneli'ni niye yapmışsanız bunun gereği olarak buraya alternatif bir havalimanı düşünmekti. Bu eleştiriyi yapanlara sorun. Aynı kişiler değil miydi 'Sabiha Gökçen'i neden yaptınız ? Buraya uçak mı inecek? diyen. İstanbul Havalimanı dünyanın ilklerinden, Sabiha Gökçen Havalimanı ise dünyanın beşinci, altıncı havalimanlarından. Hem Türkiye'ye hem dünyaya hizmet veriyorlar. Önemli transit merkezleri . Atatürk Havalimanı kapatıldıktan sonra E-5 ve Yenibosna trafiği yüzde 30 azaldı. Şehir rahatladı" diye konuştu

ŞEHRİ SEVİYORLARSA DESTEK OLMALARI LAZIM

Atatürk Havalimanı'nın tamamen kapatılmadığını ve doğu-batı pistinin açık kalarak acil durumlarda kullanılacağının altını çizen Karaismailoğlu şöyle devam etti:

"Kuzey- Güney pisti hem acil durum hastanesi yapıldı hem de İstanbul Havalimanı'na yapılan uçuşlara sıkıntı verdiği için, onları riske ettiği için kapatıldı. Burası yine İstanbulluların hizmetine kazandırılacak. Devasa bir Millet Bahçesi olarak dünyaya örnek bir proje olacak. Bundan gurur duymaları, eğer şehri seviyorlarsa vatandaş için çalışmaya gayret ediyorlarsa zaten önünü açmaları destek olmaları lazım. Ama bakıyorsunuz bir tane İETT otobüsünü işletemeyen bir zihniyet gelip şehre yapılacak bir parka yeşil alana karşı çıkmaları muhalefet ettiklerini zannettiklerinden başka bir şey değil. İstanbulluların ortak değeri olacak burası"

YAPILAN YATIRIMA DÜŞMANLIK ETMEK MUHALEFET ETMEK DEĞİLDİR

Ulaştırma alt yapı yatırımlarının 56 sektörü tetikleyen yatırımlar olduğunu, bugüne kadar 172 milyar dolarlık yatırım yapıldığını ve 2053 yılına kadar da 198 milyar dolarlık daha yatırım yapılacağını kaydeden Karaismailoğlu" Bugün havayollarında 210 milyona çıkmış olan yolculuklar 2035'te 270 milyona, 2053'te 344 milyona çıkacak. Aynı şekilde demiryollarında da. Bugün 19.5 milyon yolcuyu hızlı trenlerle taşıyoruz. 2053'e geldiğimizde bu 370 milyona çıkacak. Biz bugünden önümüze çıkacak sorunları bugünden planlayıp çözüm üretiyoruz. O yüzden 120 milyon yolcu kapasitesi İstanbul Havalimanı ve kapasitesi tamamen dolmuş bir Atatürk Havalimanı. Bu yatırımları bugünden planlayıp inşaa ediyoruz ki yarın bu yük geldiğinde sorun yaşamayalım. 20 yıl önce Türkiye'de 8 milyon araç vardı. Şu anda 25 milyon araç var. Biz bu yatırımları yapmasaydık. 28 bin 650 kilometre bölünmüş yol ağını çıkarmasaydık 25 milyon aracın hareketin nasıl sağlayacaktık.? Ülkesine milletine yapılan yatırıma düşmanlık etmek muhalefet etmek değildir" dedi

NE DEDİKLERİNİ BİLMİYORLAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2018 seçim vaatlerini arasında Atatürk Havalimanı'nın park olması konusunun da yer aldığının hatırlatılması üzerine Karaismailoğlu şunları söyledi:

"Ne dediklerini bilmiyorlar ki. Karşı olmaya gerek yok. Bu yatırımların hepsi vatandaşımız için. Milletimiz için. İktidarlar niçin vardır? Vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak için. Kazaların yüzde 80 oranında azalması bu yatırımlar sayesinde oldu. 12 bin vatandaşımızın canını kurtarıyoruz. Eleştirdikleri Osmangazi Köprüsü...290 bin araç kullandı bayram süresince. 30 Nisan günü tam 69 bin araç kullandı. Olmadığını düşünün. Eskihisar- Topçular arasındaki feribottan nasıl geçecekti 69 bin araç? Beklemeler kuyruklar olacaktı. Bakın eski bayramları bir hatırlasınlar. Eski bayramlar kaza ve trafik yoğunluğundan başka hiçbir haber yoktur. Bayramda trafik yoğunluğu haberi gördünüz mü ? Bunlar hepsi vatandaşımıza konfor olarak, zaman olarak akaryakıt tasarrufu olarak geri dönüyor. Bu yatırımlar büyük Türkiye'nin geleceği içindir. İhtiyaç olduğunda devam edecektir"

70 KİLOMETRELİK METRO AĞI İSTANBULLULARLA BULAŞACAK

İstanbul Havalimanı- Kağıthane metrosunu en geç ağustos ayında hizmete açılacağını, Halkalı-Havalimanı hattını ise önümüzdeki yıl bu zamanlarda açmak için hummalı bir çalışma yürütüldüğünü aktaran Karaismailoğlu "Oradaki tünel kazılarının tamamı bitti. Bundan sonra beton kaplamaları ve ray montajlarına devam edeceğiz. Bir yıl içinde Gayrettepe'den Halkalıya kadar 70 kilometrelik devasa bir metro ağını İstanbullularla buluşturacağız" dedi.