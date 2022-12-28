Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 5 müfettiş yardımcısı alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığ'nın, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 5 müfettiş yardımcısı alımı için giriş sınavı yapılacak.

Sınava başvuracak adayların, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 ve 2022'de yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) birinden (KPSS A Grubu) KPSS P-48 puan türünden 80 ve üzerinde puan almış olması gerekiyor.

Başvurular, 23 Ocak-3 Şubat 2023 döneminde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ) üzerinden e-Devlet şifreleriyle giriş yapılarak gerçekleştirilebilecek. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Giriş sınavı, önce yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı şekilde Ankara'da yapılacak. Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların isim listesi, sınav tarihi, saati ve diğer hususlar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı resmi internet sayfasında (www.uab.gov.tr/duyurular) ilan edilecek.

Sınav sonucu, liste olarak veya her adayın kendi sınav sonucunu görebileceği şekilde Bakanlığın internet sitesinden duyurulacak. Sözlü sınava gireceklerin başvuru sistemine kayıtlı adreslerine, sınavın yeri, günü ve saati, sınav tarihinden en az 15 gün önce yazılı olarak bildirilecek. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.