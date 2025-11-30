Ulaştırma yatırımları ile Türkiye hız kazandı

Ulaştırma ve haberleşme alanında son 23 yılda 300 milyar dolarlık yatırıma imza atan Türkiye, ulaşım konusunda da çağ atladı. Yüksek hızlı tren hatlarıyla şehirlerarası ulaşımda devrim yaşanırken, Ankara merkezli başlayan YHT hatları, vatandaşlara hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım imkânı sunuyor. 13 Mart 2009'da hizmete giren Ankara - Eskişehir Hattı, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Sakarya ve Kocaeli illerini kapsıyor. 23 Ağustos 2011'de açılan Ankara-Konya Hattı ile iki kent yüksek hızlı trenle birbirine bağlandı. 26 Nisan 2023'te hizmete giren Ankara - Sivas Hattının güzergâhında Ankara, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas yer alıyor. Öte yandan İstanbul da Marmaray ve YHT bağlantıları ile Ankara ve Konya yönüne entegre edilmiş durumda.Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, ulaşımı hızlandırırken ülkenin mühendislik gücünü de gözler önüne serdi. 18 Mart 2022'de açılan 1915 Çanakkale Köprüsü, 2.023 metre açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü unvanını aldı. Lapseki ve Gelibolu'yu birbirine bağlayan köprü, Marmara ve Ege bölgeleri arasındaki ulaşımı kolaylaştırıyor.26 Ağustos 2016'da hizmete giren Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise 59 metre genişliğiyle dünyanın en geniş asma köprüsü olarak öne çıkıyor. Karayolu ve demiryolu taşımacılığıyla İstanbul'un kuzeyini rahatlatıyor, Karadeniz ve Marmara lojistiğini güçlendiriyor. Osmangazi Köprüsü de Marmara'yı Ege Bölgesine bağlayan ve İstanbul'un yük taşımacılığı trafiğini rahatlatan kritik bir yatırım oldu. Yapılan yatırımlarla İstanbul'da kıtalararası ulaşım süresi dakikalara indi, transit geçişler hızlandı. Marmaray, Asya ve Avrupa yakalarını deniz altından birbirine bağlayan demiryolu tüneli olarak hizmet veriyor. 2013 yılında açılan hat, günlük binlerce yolcunun konforlu ve hızlı bir şekilde kıtalar arasında seyahat etmesini sağlıyor. Ayrıca, şehir içi raylı sistemlerle entegre edilerek İstanbul'un toplu taşıma ağını güçlendirdi. 2016 yılında açılan Avrasya Tüneli ise araç trafiğini deniz altından geçiren bir ulaşım hattı sunuyor. Şehirlerarası ve transit geçişleri hızlandıran tünel, özellikle yoğun saatlerde büyük bir zaman tasarrufu sağlıyor. Türkiye'de 2002 yılında 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağı, bugün 30 bin kilometreye ulaştı. Türkiye'nin ulusal karayolu ağı ise 70 bin kilometreyi aştı. Ayrıca karayollarında akıllı ulaşım sistemleri kapsamında kurulacak olan sistemlerin haberleşme altyapısını oluşturma amacıyla otoyol, devlet ve il yollarına 7 bin 676 kilometre uzunluğunda fiber kablo döşendi.