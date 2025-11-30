Ülkemize güveniyoruz ve geleceğe umutla bakıyoruz

Grup olarak bu topraklara değer katma sorumluluğuyla hareket ettiklerini ve ülkemizin güçlenmesine katkı sunmaktan gurur duyduklarını söyleyen Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit F. Şahenk, "Anadolu'nun her köşesinden ilham alan bir grup olarak inandığımız temel değerler, ilk günkü heyecanıyla bize yol göstermeye devam ediyor. Bunlar ülkemize güvenmek, insana yatırım yapmak ve geleceğe umutla bakmak" dedi. Ülkemizin, küresel ölçekteki gerilim ve belirsizliklere rağmen üretim gücü, girişimcilik kültürü ve yenilikçi insan kaynağıyla dikkat çekici bir dayanıklılık göstermeye devam ettiğini anlatan Şahenk, "Bugün Türkiye, enerjisini genç nüfusundan, dinamizmini özel sektörün yaratıcılığından, gücünü ise ortak geleceğe duyulan inançtan alıyor. Ülkemizin büyüme yolculuğunun süreceğine yönelik güven de buradan besleniyor" diye konuştu.2026'ya yaklaşırken, sürdürülebilir büyüme ve küresel rekabet gücü açısından ülkemizin önünde güçlü fırsatlar olduğunu belirten Şahenk, "Bu potansiyelin kararlılık ve birlik duygusuyla artacağına yürekten inanıyorum" dedi. Şahenk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Doğuş Grubu olarak bu yolculukta ülkemizin taşıyıcı güçlerinden biri olmayı, ekonomik değer yaratırken toplumsal sorumluluklarımızı da yerine getirmeyi özellikle önemsiyoruz. Türkiye daha güçlü bir geleceğe yürürken, biz de üzerimize düşen payı kararlılıkla taşımaya devam edeceğiz."Güçlü bir ülkenin temelinin köklü bir demokrasi kültürü, üretken bir ekonomi, toplumsal güven ve ortak iyilik bilincinin daima canlı tutulmasına dayandığını anlatan Ferit Şahenk, "Sabah Gazetesi, 40 yıldır bu değerlerin güçlü temsilcilerinden biri olarak, Türkiye'nin gelişim yolculuğuna yakın tanıklık etmiştir. Sabah Gazetesi'nin 40 yıllık yolculuğunda emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.