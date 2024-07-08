Ülker Bisküvi 550 milyon dolarlık tahvil ihraç etti

Türkiye'nin lider gıda şirketi Ülker Bisküvi, yurtdışına 7 yıl vadeli 550 milyon dolar tutarında tahvil ihraç etti. Tahvil ihracına 20 ülkeden 100'den fazla uluslararası yatırımcı katıldı. Ülker Bisküvi, elde ettiği finansman kaynağını mevcut Eurobond finansmanının refinanse edilmesinde kullanmayı planlıyor.Gerçekleştirilen tahvil ihracına ilişkin değerlendirmede bulunan Ülker Bisküvi CEO'su Mete Buyurgan, "Ülker Bisküvi'nin ve Türkiye'de 2024 yılının ilk sürdürülebilirlik bağlantılı tahvil ihracını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Müşterilerimize, tüketicilerimize, paydaşlarımıza ve ülkemize katma değer sağlamaya devam ediyoruz. Büyük ilgiyle karşılanan tahvil ihracımız, başarılı bir şekilde yürüttüğümüz finansal stratejimizin ve yatırımcılarla olan güçlü bağımızın bir sonucudur. Ülkemize ve şirketimizin sağlam finansal yapısına güvenen uluslararası yatırımcılara teşekkür ederiz" dedi.