Ülker’in 2050 hedefi ‘Net Sıfır’

Ülker, sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında yürüttüğü çevresel, ekonomik ve sosyal dönüşüme katkı sunan çalışmalarıyla "2050 Net Sıfır" hedefine kararlılıkla ilerliyor. Sürdürülebilirliğin dünyanın geleceğine yön veren, ülkemizin kalkınmasını ve toplumun refahını doğrudan etkileyen kritik bir konu olduğunu belirten Ülker CEO'su Özgür Kölükfakı, bu alanda başarının ortak sorumluluk almakla mümkün olduğunu söyledi. Kaynakları koruyarak, israfı önleyerek, uzun vadeli düşünerek büyümeyi hedeflediklerini dile getiren Kölükfakı, "2050, yalnızca bir tarih değil, çocuklarımıza bırakacağımız dünyanın şekilleneceği kritik bir eşik. 2050'de artan nüfus ve iklim olayları nedeniyle gıda üretiminin yüzde 70 artırılması gerekiyor. İklim kriziyle mücadelede gıda sektörünün; sahip olduğu önemli değişim ve uyum potansiyeline rağmen, bundan en çok etkilenecek sektörler arasında yer aldığının farkındayız. Bu tablo da sürdürülebilirliğin bir tercih değil, zorunluluk olduğunu gösteriyor. Hedefimiz 2050 Net Sıfır şirket olmak" diye konuştu.

ONARICI TARIM

Ülker Operasyonel Mükemmellik, ISG, Kalite ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Süheyl Aybar da 2014'te koydukları uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerine ilerlerken öncü uygulamalara imza attıklarını söyledi. 2030'a kadar tüm fabrikalarında olduğu gibi depolarında da elektrik tüketiminin yüzde 100'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamayı hedeflediklerini belirten Süheyl Aybar, şöyle devam etti: "Lojistik kaynaklı karbon salımını 2019'a kıyasla yüzde 30 azaltmak ve 2030'a kadar onarıcı tarım uygulamalarını 10 bin dekar alana çıkarma hedeflerimiz var. Daha yaşanabilir bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz."



PLASTİK AMBALAJLAR DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR OLACAK

BUGÜN itibarıyla plastik ambalajlarının yüzde 99'undan fazlasını geri dönüştürülebilir, tekrar kullanılabilir veya kompostlanabilir hale getirdiklerini kaydeden Özgür Kölükfakı, "Hedefimiz yüzde 100'dü. Sene sonunda bunu yakalayacağız. Bu sayede ambalaj kullanımı kaynaklı emisyonlarımızı düşüreceğiz. Üretimden tedarik zincirine, Ar-Ge'den ambalaja, inovasyondan dijital dönüşüme kadar her alanda sürdürülebilirliği işimizin merkezine koyuyoruz. İklim değişikliğinin operasyonlarımız üzerindeki etkisini azaltmak için hayata geçirdiğimiz onarıcı ve sürdürülebilir tarım uygulamalarında teknolojiyi etkin kullanıyoruz" diye konuştu.