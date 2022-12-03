’Uluslararası İnsan Kaynakları Forumu’ İstanbul’da yapılacak

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek forumda; uluslararası düzeyde özel sektör ve kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, akademi camiası, uluslararası örgütlerin temsilcileri ve insan kaynakları profesyonelleri bir araya gelecek.

2 GÜN SÜRECEK

Forumun teması 'Yeni yüzyılın yetenek merkezi (talent hub of the new century)' olarak belirlendi. Açıklamada şöyle denildi:

"İlgili tüm kesimleri ilk kez bir araya getirecek Forum, kamu ve iş dünyasının paylaşacağı ortak bir kültür oluşturmayı amaçlıyor. Böylece, katılımcıların dünyada ve ülkemizde başarısı kanıtlanmış insan kaynakları uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmaları, güncel konulara dair farkındalık geliştirmeleri ve profesyonel iletişim ağından istifade ederek yetkinlik kazanmaları hedeflenmektedir. 20'den fazla ülkeden yaklaşık 3 bin katılımcıyı bir araya getirecek ve 2 gün sürecek Forum'da, insan kaynağı planlama ve yeteneğin keşfinden, veriye dayalı insan kaynakları yönetimine kadar yetenek yönetimi modelinin her bir aşaması, Ofis tarafından geliştirilen ve etkin olarak kullanılan araç ve yöntemlerle desteklenerek ele alınacaktı."

'PAYDAŞLAR GERİ BİLDİRİM TOPLANTISI İLE GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİ ALINACAK"

Forumda, 'Türk Devletleri Teşkilatı e-insan Çalıştayı', 'Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği İnsan Kaynakları Uygulamaları Çalıştayı' ve üniversite kariyer merkezlerinin ve yerel yönetimlerin kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik toplantılar düzenleneceği belirtildi. Ayrıca, kadın liderlerin deneyimleri ve yetenek hareketliliği gibi güncel konuların da değerlendirileceği vurgulanarak, "'Paydaşlar Geri Bildirim Toplantısı' ile Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi; tüm tarafların gündemlerine ilişkin görüş ve önerilerini alarak, ortak bir iklimin oluşmasına aracılık edecektir. İlerleyen günlerde bir sonuç bildirgesi hazırlanarak ilgili taraflar ile paylaşılacaktır. Forum, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nun konseri ile sona erecektir" denildi.