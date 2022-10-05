Uluslararası Karadeniz Enerji zirvesi Zonguldak’ta düzenlenecek

Zonguldak'ın yaklaşık 150 km açıklıklarında Karadeniz'de derin denizde keşfedilen doğal gaz rezervinin Filyos'dan karaya çıkarılması ve işlenmesi, Zonguldak kömür havzasında mevcut taşkömürü rezervi ve işletmeciliği, Filyos limanı, bölgesel demir-çelik sanayisi Zonguldak'ı ülkemizin önemli bir enerji ve lojistik üssüne dönüştürmekte.

8 Ekim 2022 tarihinde açılış ve protokol konuşmaları ile başlayacak Uluslararası Karadeniz Enerji Zirvesi'nde; Karadeniz Gaz Keşfi, Enerji Krizi ve Yansımaları, Bölgesel İşbirliği ve Diplomatik Entegrasyon, Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji'de Yeşil Dönüşüm, Piyasalar ve Entegrasyon konuları davetli uzman konuşmacılar tarafından oturumlarda değerlendirilecektir. Oturumlar üniversite You Tube kanalından canlı olarak yayınlanacak.