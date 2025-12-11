Üniversite sınavında üstün başarı; “Altın Gençler”

2025 yılında Yüksek Öğrenim Kurumları Sınavı'nda (YKS) üstün başarı gösteren ve Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinde eğitim hakkı elde eden "Altın Gençler", ödüllerini İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'ın katıldığı törenle aldı.

Altın Gençler ödül törenine; 2025 yılında YKS'de sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil ham puan türlerinden birinde ilk 30'a giren öğrencilerin yanı sıra aileleri ve öğretmenleri katıldı.

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, törende yaptığı konuşmada, Altın Gençler töreninin yarım asrı aşan bir gelenek haline geldiğine işaret ederek, kurum olarak ilgilendikleri, gönül verdikleri konulara hep uzun soluklu baktıklarını vurguladı. Aran, "İlk olarak 1971 yılında başlayan Altın Gençler geleneğimizde yine hep beraberiz. Söz konusu olan gençlerimizin başarısının kutlanması ise 54 yıldır bu konunun içindeyiz ve inanıyorum ki bir 50 yıl sonra da başarının tanımını geliştirerek de olsa aynı heyecanla, aynı coşkuyla bu geleneği sürdüreceğiz" diye konuştu.

"ÜLKEMİZDE AKADEMİDE, BİLİMDE, EĞİTİM-ÖĞRETİM ALANINDA BAŞARIYI KUTLAMA KÜLTÜRÜ YAYGINLAŞSA…"

Başarının tanımının zamanın ruhuna göre değişebileceğini söyleyen Aran, "Burada gençlerimizin başarısını kutluyoruz. Bundan daha fazla keyif veren, insanı daha çok motive eden başka bir şey olduğunu sanmıyorum. Keşke ülkemizde başarı kültürü; akademide, bilimde, eğitim-öğretim alanında başarıyı kutlama kültürü yaygınlaşsa ve gençlerimiz bununla motive olsa… Bugün bana sınava girerken Altın Gençler arasında yer alma fikrinin de motive edici olduğunu söyleyen bir gencimiz oldu. Altın Gençler geleneğimiz böyle bir hüviyet kazanmışsa ne mutlu bize…" dedi.

Altın Gençlerin kendileri için güzel bir geleceğin ilk adımını üniversite sınavındaki başarılarıyla attıklarını söyleyen Aran, "Bu ilk başarıyı uzun yıllara yayılmış istikrarlı bir başarı yolculuğu ile sürdürebilenlerin ortak özelliğinin başardım duygusundan bir an evvel sıyrılmaları olduğunu söyleyebilirim. Engellerden sadece birini daha aştınız, çok güzel bir aşamaya geldiniz. Ama asıl yolculuk şimdi başlıyor. Bu yolculukta en keyifli yılların içindesiniz. Okumaya hak kazandığınız üniversitelerde alacağınız akademik eğitimle, değerli hocalardan alacağınız derslerin kazanımlarıyla hayata 1-0 önde başladınız. Bu başarının sizlere sağladığı avantajı edebiyata, tarihe, spora, bilim ve sanata dair kazanımlarınızla taçlandıracağınız keyifli ve heyecanlı bir yolculuğa çıkıyorsunuz ve yolculuğunuzda siz değerli öğrencilerimize ve kıymetli ailelerine yürekten başarılar diliyorum."

54 YILDA 4.000'E YAKIN GENÇ…

54 yıl önce başlayan Altın Gençler geleneğinde bugüne kadar 4.000'e yakın öğrenci ödüllendirildi. 2025 yılında YKS'de sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil ham puan türlerinden birinde ilk 30'a girerek Altın Genç olan 102 öğrenciye başarı plaketi, 30.000 TL para ödülü ve Avrupa'da trenle seyahat olanağı sağlayan InterRail Global Pass bileti verildi.

