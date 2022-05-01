832 KULLANICININ BİLGİLERİNİ ELE GEÇİRDİLER

KVKK olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattı. Ünlü e-ticaret sitesinde yaşanan ihlalle ilgili yapılan araştırmalar kapsamında üçüncü kişiler tarafından ele geçirilen 832 adet kullanıcının kişisel bilgileriyle n11.com hesaplarına giriş yapılmaya çalışıldığı belirlendi. Ayrıca n11.com'un sahibi Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş., yapılan ihlale karşı siber istihbarat hizmeti aldığı güvenlik firmasından durumu araştırması için istihbarat raporu talep etti.