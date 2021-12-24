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Giriş Tarihi: 24.12.2021 08:20 Son Güncelleme: 24.12.2021 08:27

Ünlü ekonomist Brooks uyardı: Dolar 9.5 TL olacak

Ünlü ekonomist Brooks uyardı: Dolar 9.5 TL olacak

Ünlü ekonomist Robin Brooks yatırımcıları uyardı ve Dolar için gerçek değerlemenin 9.5 TL olduğunu aktardı. Dolar'ın geçtiğimiz ay spekülatif şekilde yüzde 70 kadar artması ile ilgili konuşan Brooks Dolar-TL arasında gerçek değerlemenin 9.5 TL olduğunu söyledi.

Goldman Sachs baş ekonomisti Robin Brooks yatırımcıları uyardı ve Dolar için gerçek değerlemenin 9.5 TL olduğunu aktardı. Dolar'ın geçtiğimiz ay spekülatif şekilde yüzde 70 kadar artması ile ilgili konuşan Brooks Dolar-TL arasında gerçek değerlemenin 9.5 TL olduğunu söyledi.

DOLAR'IN GERÇEK DEĞERİ 9.5 TL

TL şu anda gerçek değerine göre yüzde 30 yukarıda. Bu döviz kuru suçraması Ağustos 2018'deki hareketle paralellik gösteriyor. O dönem de Türk Lirası'nın gerçek değerlemesi 5.5 TL idi. Bu rakamın yüzde 31 üzerine çıkarak TL 7.20'yi görmüştü.

Ünlü ekonomist Brooks uyardı: Dolar 9.5 TL olacak

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Ünlü ekonomist Brooks uyardı: Dolar 9.5 TL olacak
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