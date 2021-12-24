Goldman Sachs baş ekonomisti Robin Brooks yatırımcıları uyardı ve Dolar için gerçek değerlemenin 9.5 TL olduğunu aktardı. Dolar'ın geçtiğimiz ay spekülatif şekilde yüzde 70 kadar artması ile ilgili konuşan Brooks Dolar-TL arasında gerçek değerlemenin 9.5 TL olduğunu söyledi.

DOLAR'IN GERÇEK DEĞERİ 9.5 TL

TL şu anda gerçek değerine göre yüzde 30 yukarıda. Bu döviz kuru suçraması Ağustos 2018'deki hareketle paralellik gösteriyor. O dönem de Türk Lirası'nın gerçek değerlemesi 5.5 TL idi. Bu rakamın yüzde 31 üzerine çıkarak TL 7.20'yi görmüştü.

Ünlü ekonomist Brooks uyardı: Dolar 9.5 TL olacak