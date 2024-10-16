Üreticilerin yetenekleri SAHA’ya taşınıyor

Teknopark Ankara ve İvedik Organize Sanayi Bölgesi, Türk savunma sanayisinin dünyaya açılan yeni kapısı SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'na 52 firma ile güçlü bir katılım sağlayacak. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından organize edilen, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın destekleriyle düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı, Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortaklığı ile 22-26 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.Teknopark Ankara, fuarda 300 metrekarelik alanda açacağı stantta, teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren 14 firmaya yer verecek. SAHA EXPO'ya katılım sağlayacak firmalardan Merkür Savunma, öncelikli İHA sistemleri olmak üzere benzer altyapıları kullanan sistemler için yerli milli ve özgün siber güvenlik çözümleri geliştiriyor. Mini İHA platformlarının kötü niyetli kullanım senaryolarının artmasını gündemine alan şirket, AYTAR Giyilebilir Taktik İHA Karşı Tedbir Sistemi ile askeri personel, askeri araç ve mühimmatların güvenliğini sağlamayı hedefliyor. İnovasyon ve yüksek teknoloji odaklı faaliyetleri 3D yazıcı ve tarayıcılar konusunda girişime dönüştüren Teknodizayn, yerli endüstriyel 3D yazıcılarla yurt içindeki ihtiyaçları karşılayıp ihracat yapıyor. Karakamlar Havacılık, hava platformları, uydular, radarlar ve mühimmatlar gibi hassas sistemler için ihtiyaç duyulan spesifik testlerin yapılabilmesine imkân sağlayan ölçüm üniteleri geliştiriyor. Robust, endüstriyel ürün tasarımı, elektronik donanım geliştirme ve gömülü yazılımlar, mekanik Ar-Ge ve imalat konularında hizmet sağlıyor. Sigma Defence, güvenlik güçlerinin harekât ve kontrol uygulamalarında önleyici sistem ve araçlar geliştiriyor. GETEK, Havelsan Teknoloji Radar firmasının çözüm ortağı olarak donanım tasarımı ve yazılım geliştirme alanlarında faaliyet gösteriyor.